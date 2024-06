2.906 animales maltratados han sido rescatados en un año en Guayaquil

Las cifras evidencian el daño al que se ven expuestos los animales en Guayaquil. Según un comunicado emitido por el Municipio de Guayaquil la tarde de este 26 de junio, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, la Dirección de Bienestar Animal rescató 2.096 perros, gatos y especies endémicas de bosques secos y manglares como guatusas, mochuelos, garzas, zarigüeyas, serpientes, loros, entre otros. Algunos en mal estado.

La ordenanza que regula la protección, tenencia y control de la fauna urbana en la ciudad, según reza el comunicado, tiene como fin prevenir la violencia y establecer normas para la tenencia responsable de los animales brindando atención especializada en apego a los derechos de la naturaleza, "entendiéndose a todos los animales como sujetos de derechos". Sin embargo, por los casos de maltrato animal ya públicos o viralizados en las redes sociales, evidentemente aún hay quienes incumplen con la ley. Los envenenamientos, heridas causadas con fuego, cuchillo o palo están ahí...

Que la ordenanza contempla 89 infracciones de tipo leve, grave y muy grave que han sido sancionadas, detalla el documento. De hecho, de acuerdo con las cifras oficiales que maneja el Cabildo, esta comisaría ha logrado recaudar $ 47.631 en multas por infracciones cometidas contra los animales de compañía. Pese a ello la ciudadanía solicita hacer más. El maltrato hacia el animal está latente, tanto o más que el mismo abandono, sentencia la guayaquileña y rescatista Sandra Avellán.

Los gatos son víctimas de una serie de maltratos, según confirma personal municipal. Los de la imagen fueron rescatados por la Dirección de Bienestar Animal. Cortersía

Uno de los últimos casos fue el publicado la semana anterior por EXPRESO y en la que estuvieron involucrados dos canes, víctimas de la agresión de un ciudadano que terminó siendo multado con $1.350.

En esa ocasión las denuncias la realizaron los residentes del sector de Fertisa, donde se dio el caso, a través de las redes sociales y estas tuvieron eco en la Dirección de Bienestar Animal. El audiovisual que recorrió las redes sociales mostró a los canes con evidentes señales de maltrato en las calles de ese sector del norte de la ciudad. En la publicación se denunciaba que el dueño los corría de la casa a punta de golpes y agua helada.

Para la ciudadanía, urge que esta dirección municipal mantenga e incremente los controles que hace en la calle para evidenciar el estado en el que se encuentran los animales. "He visto perros con el cuerpo sangrando o cortado, gatitos golpeados o quemados. A diario se lee y escucha de escenarios similares. Por eso urge que el Municipio mantenga esta labor, que no la deje. Que no no lo haga por favor. Urge además que aumenten las campañas de esterilización y adopción, es realmente importante. Que lo hagan hará la diferencia", sostuvo Valentina Rivera, guayaquileña que ha rescatado a varios animales de compañía en la ciudad.

Para ciudadanos como Nelson Torres y Mary Chérigo, ambas residentes del norte de Guayaquil, el Municipio de la mano de la empresa privada y fundaciones animalistas deben trabajar de forma integral para no solo rescatar a estos animales que han sido maltratados, sino para darlos en adopción responsable. "Incluso aquellos que viven en las calles, comen en ellas y no han sido lastimados, deben ser rescatados y tener un hogar. Es parte del desarrollo de una ciudad, podemos ir haciendo de a poco, pero todos la diferencia", alegró Chérigo.

En los exteriores de los parques y mercados decenas de perros y gatos han sido abandonados. Muchos han sido golpeados. Cortesía

La ciudadanía pide ayuda y campañas de adopción para los felinos que habitan en los parques. En algunas colonias los gatos han sido ya envenenados. Cortesía

La ciudadanía solicita al Cabildo trabajar de la mano con las fundaciones y las empresas privadas para facilitar el rescate de los animales y futura adopción. Cortesía

La fauna silvestre, en constante riesgo



En abril pasado, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló cuál es la situación de los animales silvestres. Detalló, por ejemplo, que la fauna silvestre se paseaba con más notoriedad por la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), pero no por una migración natural de las especies, sino porque estas habían sido sustraídas de su hábitat para convertirse en mascotas, tanto de familias como de criminales, según confirman a EXPRESO las autoridades.

La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Zona 8 de la Policía registró un mayor número de animales silvestres, como lagartos, tigrillos, serpientes, aves y monos capuchinos, que habían sido retirados de viviendas, redadas a cárceles y grupos de delincuencia organizada (GDO) y en medio de operativos antidrogas.

Especies. Entre los animales rescatados por la UPMA hay cocodrilos, tigrillos, entre otras especies. Cortesía

Según la UPMA, en 2023 se detuvo a 7 personas en flagrancia por tráfico ilegal de estos animales. En 2024 van 5.



Según Fran Huilca, encargado del área de Talento Humano de la entidad, en 2023 se rescató a un total de 1.146 animales silvestres, en su mayoría boas y cocodrilos, a diferencia de 2022 que fueron 1.096 especies. De ese total (1.146), alrededor de 220 fueron rescatadas en los allanamientos que la Policía hizo a los miembros de las bandas criminales.

Entre los casos más recientes constaron los cocodrilos enjaulados que convivían junto a decenas de ladrillos en los que se escondía cocaína. Un caso que fue reportado en Samborondón y que causó indignación entre los ciudadanos y ambientalistas, que hicieron un llamado a controlar “de verdad, con leyes, sanciones y mano dura” este tipo de tráfico ilegal que, a su juicio, crece como la espuma.

