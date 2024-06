La polémica de la ley de animales llega a avícolas

Debate. El sector avícola cuestiona la Ley de Defensa de los Animales No Humanos. La norma pide que los animales lleven una vida digna. Por ejemplo, que las aves tengan suficiente espacio (mejor si están libres), que no se exponga el cuerpo entero de un animal faenado o cocinado, que no se engorde tanto al animal al punto de afectar sus patas y no pueda correr. Los defensores de la ley dicen que solo se pide ver al animal como un sujeto y no como una cosa.

Los industriales aseguran que aprobar esa ley va a encarecer la proteína animal. Mientras que los activistas que defienden la ley señalan que los precios no tienen por qué subir y que el proyecto se ha escrito según los lineamientos que la Corte Constitucional solicitó en el 2022, cuando dio dos años para crear una ley de derechos para los animales no humanos. Se han presentado cinco propuestas, de las que debe salir un solo proyecto, que será el que irá al pleno de la Asamblea Nacional para primer debate.

Para la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados del Ecuador (Aprobal), aplicar la ley, al menos si se aprueba la propuesta de la Defensoría del Pueblo, provocará que la proteína animal cueste más. Según el gremio, la cubeta de 15 huevos convencionales cuesta 2,20 dólares, pero una cubeta de 12 huevos de gallinas libres cuesta 7,10 dólares.

La proteína animal que más consumen los ecuatorianos son los pollos (80 %) y, de todos los consultados por Ipsos, solo el 3 % no come carne. Incluso quienes han bajado las libras de proteína animal que consumen por razones ambientalistas tan solo representan un 5 %. Lo que evidencia que el proyecto de ley cambiaría la costumbre de muchos, por el punto en que la ley pide no exponer el cuerpo entero del animal faenado o cocinado, que es el tema que más se cuestiona.

“Establecer una normativa para precautelar la salud y el bienestar de los animales es loable. Lo que no es razonable, ni posible, además de ser atentatorio contra nuestra soberanía alimentaria, es buscar equiparar los parámetros de bienestar de un animal silvestre con los de una mascota o con los de animales de producción”, advierte Aprobal.

Agrega que tampoco es razonable considerar, como se lo hace en esta ley, que la exhibición en un mercado, supermercado o restaurante de un pollo, cerdo, cangrejo o cuy crudo o cocinado es insensible, condenable y, por lo tanto, un acto merecedor de sanción. “No se nos puede obligar a que adoptemos patrones de pensamiento ajenos a nuestra cultura”, opina el gremio.

Restaurante.- Es común en Guayaquil que el asador de pollos esté ubicado al ingreso del local y que los clientes vean al ave y seleccionen cuál quiere comprar. Joffre Flores

Aprobal asegura que el bienestar y salud de los animales es fundamental en los sistemas de producción. No existe ninguna especie que produzca bien huevos, leche, miel o carne si no es cuidada y alimentada correctamente. Por lo tanto, la principal preocupación de los cientos de miles de ecuatorianos que viven de la producción de alimentos de origen animal es el bienestar de su ganado.

Quienes están en contra del proyecto opinan que pareciera que la ley busca que todos los ecuatorianos se conviertan en veganos.

Inti Alvarado, coordinadora jurídica del Colectivo LOA (Ley Orgánica Animal), destacó que en ninguna parte del proyecto de ley se prohíbe el consumo de la proteína animal. Alvarado reitera que es fundamental saber de dónde sale la iniciativa de crear una ley. El 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró a los animales silvestres como sujetos de derecho de protección. El fallo se realizó con base en el caso de la mona Estrellita, que había vivido 18 años en la casa de una familia en Ambato. Tras una denuncia se conoció que el animal estaba desnutrido y que murió por un paro cardiorrespiratorio provocado por una insuficiencia respiratoria, problemas renales y hepáticos. A partir de esto es que la Corte pidió la creación de la ley y para ello dio dos años.

🔴 Boletín | La Corte Constitucional emitió la Sentencia Nro. 253-20-JH/22 en favor de una mona chorongo.



Lee más➡️https://t.co/y3p2uESn4J

Accede al texto íntegro➡️https://t.co/Uqwgda6v1P pic.twitter.com/2yIkWTaDpt — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) February 5, 2022

¿Pero cuál es el espíritu de la ley para prohibir, por ejemplo, que se vea al pollo cuando se cocina al carbón?

Alvarado hace énfasis en que la Corte reconoce los derechos a los animales no humanos. “No se los puede ver como cosas, deben ser considerados como sujetos. Esto implica un cambio. Los animales tienen un valor propio, tienen dignidad”, explica.

Entonces, los seres humanos tendrán que adaptarse al nuevo paradigma y esto va implicar un cambio de costumbres. Pero ello va a traer salud para el consumidor, porque al no exponer la carne, el alimento tendría inocuidad. “Aunque la principal razón está en el principio de que el animal tiene derecho a tener bienestar durante su vida y derecho a tener una muerte digna”, destaca Alvarado.

Agrega que nadie prohíbe la venta de pollos asados, cangrejos o cuyes, que son algunos de los animales que se exponen de cuerpo entero. En el proyecto se pide no exponerlos.

Influenza Tener las aves libres en el campo las expone a enfermarse de gripe aviar, según Aprobal. Consideran que los gallineros son más seguros.

Alvarado también aclara que los comerciantes que vocean en los barrios el pescado entero, lo podrán seguir haciendo, pero deben llevar el alimento correctamente guardado y refrigerado.

Otro punto que Alvarado también cuestionó es el afán de hacer engordar al animal para que gane más carne, así no pueda correr. Eso no es llevar una buena vida. Insiste en que los animales son sujetos y no una cosa para maltratar.

