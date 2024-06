Comerciantes y Ley de Defensa de los Animales: “No hay dinero para vitrinas”

A los comerciantes de la proteína animal les inquieta que uno de los cinco proyectos que hay para crear la Ley de Defensa de los Animales No Humanos plantea prohibir exhibir carcasas enteras de animales faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales. Así dice el borrador de la ley en el artículo 35, literal f, que propone la Defensoría del Pueblo.

El asambleísta Franklin Samaniego fue enfático al decir a Diario EXPRESO que todavía no existe una propuesta final, por lo tanto no hay que adelantarse. Además de que la ley tiene muchos puntos positivos en pro de los derechos de los animales no humanos, por lo tanto no hay que enfocarse en un solo punto y en una sola propuesta.

Sin embargo, para el sector de los comerciantes sí es fundamental pedir a los asambleístas que también se los tome en cuenta, que ellos también deben ser escuchados en las citas que hay con la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional antes de que se termine de elaborar la propuesta final de la Ley de Defensa de los Animales No Humanos.

Uno de los puntos que manifestaron en un sondeo hecho por este Diario es que no tendrían dinero para cambiar las vitrinas por unas que impidan que sea visto el cuerpo entero del animal.

“Tengo más de 40 años vendiendo cerdo y fritada. Calculo que tendría que invertir unos 4.000 dólares para tener una vitrina donde no se vea la carne, y no tengo ese dinero”, manifestó José Vera, comerciante de carne de cerdo.

Vera agregó que si se aprueba ese artículo, va a necesitar un local más grande. Y reiteró que la economía del país no da para hacer esos cambios ahora.

Una visión similar tuvo José Naranjo, quien por 40 años ha trabajado vendiendo mariscos en una carretilla que permite observar la concha, camarón y pescados que usa como ingredientes. “Mi inversión en esto es de $ 60. Una corvina mediana a mí me cuesta $ 2,20, la vendo en $ 2,50. Se gana para subsistir, no tengo de donde sacar dinero para comprar una carretilla donde todo esté guardado”, dijo Naranjo.

