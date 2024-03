Plantas que oxigenen el agua, una vía para evitar la muerte de peces en el Malecón

El estanque del Malecón 2000 ha sido intervenido para evitar que, como pasó el fin de semana del 16 y 17 de marzo, tras el calor extremo registrado en Guayaquil los peces que habitaban en él murieran, como pasó.

La noche del pasado 20 de marzo, a través de un comunicado, el Municipio de Guayaquil informó que ha puesto en práctica una serie de medidas luego de que se hayan reportado las afecciones que incluyeron la evaporación del agua en la laguna. Que el nivel bajó de 15 a 20 centímetros, indicó.

Frente a esta situación, la Fundación Malecón 2000 ha decidido aumentar la frecuencia del ingreso de agua fresca a la laguna, dos veces por semana; incrementar los turnos de limpieza de desechos que dejan los visitantes en la laguna y sus bordes; incluir vegetación lacustre en el entorno, es decir, la que crece sobre el agua, con el fin de incrementar la oxigenación y la supervivencia de los peces. Y adicionalmente, buscará mecanismos para controlar la población de peces.

Estas medidas son precisamente las que días atrás la ciudadanía pidió, luego de conocer el estado en el que quedaron las especies. Un hecho que fue viralizado en un las redes sociales.

Desde q tenemos a la @RC5Oficial en las alcaldías las ciudades valen M. Pobre Malecón 2.000 ya ni los turistas vienen por la pestilencia que hay en las aguas o piscinas de los peces que pena como se destruyen las ciudades y sus lugares turísticos @alcaldiagye y que decir de Quito pic.twitter.com/j0H9MxbXNc — Cartel Calavera (@Alejandrito661) March 18, 2024

"Era lógico que debían tomarse medidas, no podíamos decir que porque hubo calor los peces murieron y ya. Otras ciudades, otros países del mundo, soportan temperaturas peores y su fauna no se ve afectada. Toman precauciones. Por eso es que exigimos que se oxigene el estanque. Guayaquil hierve y no tiene árboles, sombra ni brisa, había que actuar para preservar lo que tenemos. Me alegro de que ahora lo vayan a poner en práctica", señaló Doménica Linares, guayaquileña que habita en la calle Panamá; a escasos metros del Malecón.

El biólogo Joel Álava, analista de vida silvestre de la dirección de Bienestar Animal, asegura que dará seguimiento a este proceso para precautelar que los derechos de los animales que habitan en esta zona no sean vulnerados.

“Aquí los visitantes podrán disfrutar de un microclima agradable. Este espacio fue considerado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como un espacio saludable”, indicó Cidinha de Weber, funcionaria de Fundación Malecón 2000, quien invitó a los guayaquileños y a los turistas a visitar este ecosistema ubicado en la parte norte de este espacio que comprende más de dos hectáreas.

En la laguna, como lo ha publicado ya EXPRESO, viven peces y patos que no siempre son bien alimentados por la falta de control que, denuncian los visitantes, por parte de los cuidadores y encargados del malecón.

"No es la primera vez que las especies están ahí vulnerables. Si no es por los mismos ciudadanos, que los alimentan hasta con chocolate, es porque fallan los protocoles de protección. Es decir, que si sube más la temperatura, ¿entonces todos los animales todos en el malecón se mueren? Algo debe mejorar en ese ecosistema", dijo días atrás el ciudadano Walter Ascencio, habitante del centro de la ciudad; que exige ahora al Municipio vigile de cerca y de forma permanente el cumplimiento de las medidas.

