Malecón 2000: La ola de calor causó la muerte de los peces que viven en el estanque 

La respuesta llegó horas después de que en las redes sociales se viralizara la imagen de peces muertos en el estanque del malecón Simón Bolívar, en Guayaquil. Y según la Municipalidad, el hecho se dio por la ola de calor que afectó el fin de semana al Puerto Principal.

Desde q tenemos a la @RC5Oficial en las alcaldías las ciudades valen M. Pobre Malecón 2.000 ya ni los turistas vienen por la pestilencia que hay en las aguas o piscinas de los peces que pena como se destruyen las ciudades y sus lugares turísticos @alcaldiagye y que decir de Quito pic.twitter.com/j0H9MxbXNc — Cartel Calavera (@Alejandrito661) March 18, 2024

"Este fin de semana, Guayaquil soportó altas temperaturas, lo que provocó un choque de calor en la columna de agua. A pesar de que el oxígeno se pudo mantener constante, la muerte de los peces fue el resultado de circunstancias fortuitas, provocadas por el calor extremo", indicó en un comunicado la Alcaldía, la noche del pasado 18 de marzo.

Que dentro del protocolo de mantenimiento, la zona de la laguna es intervenida hasta por cinco aireadores y recambio de agua para mantener las óptimas condiciones, argumentó la entidad; tras los reclamos ciudadanos que exhortaban a las autoridades a mejorar el sistema de oxigenación y ventilación en el entorno para evitar que más especies se vean afectadas.

En la laguna, como lo ha publicado ya EXPRESO, viven peces y patos que no siempre son bien alimentados por la falta de control que, denuncian los visitantes, por parte de los cuidadores y encargados del malecón.

"No es la primera vez que las especies están ahí vulnerables. Si no es por los mismos ciudadanos, que los alimentan hasta con chocolate, es porque fallan los protocoles de protección. Es decir, que si sube más la temperatura, ¿entonces todos los animales todos en el malecón se mueren? Algo debe mejorar en ese ecosistema", señaló Walter Ascencio, habitante del centro de la ciudad.

@GyeResponde @alcaldiagye @aquilesalvarez que pésimo manejo de un lugar tan lindo como el Malecón 2000, pobre de mi Guayaquil, que tristeza ver esto! https://t.co/khtNcRJqJ6 — Om (@om336) March 18, 2024

Para Mariana Sandoval, quien habita en la calle Panamá, resulta inaudito que el malecón, "uno de los contadísimos lugares turísticos del Guayaquil, presente cada vez más problemas. "No solo es la seguridad que hace falta en ese espacio y que, por distintos motivos, se ha dejado también morir al espacio comercial. Ahora resulta que hasta los peces y patos están en riesgo de morir. Y a ver, este tipo de escenarios se puede prevenir o resolver. Ni en zonas más calientes pasa esto, no es normal. Hay medidas para prevenirlo. El fin de semana completo, el estanque permaneció sucio y olía mal... Quizás ya había peces muertos. Si no fuera por el video que se viralizó el lunes, nadie actuaba o se daba cuenta. Entonces, ¿hay realmente control?", cuestionó la ciudadana.

