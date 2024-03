“Un minuto de silencio por esos árboles que nos quitó la Alcaldía”

Las críticas de los guayaquileños apuntan al mismo blanco: a los alcaldes de las tres últimas administraciones y a la indiferencia que, dicen, han tenido para enfriar a tiempo a la ciudad; que hoy soporta temperaturas que incluso en espacios con sombra, superan los 36° centígrados.

El pasado fin de semana, como detalló ya EXPRESO, las familias buscaron la manera de refrescarse, aunque la tarea resultó compleja. Decenas se volcaron a la calle en busca de piletas en las que, prohibido o no, se puedan meter los niños; otros se refugiaron en los centros comerciales u optaron por llenar sus casas de ventiladores (lo que implicó gastar un dinero no previsto); y hubo quienes se lanzaron a quitarse la camisa en plena vía pública.

“Si no tengo dinero para un ventilador, tampoco tengo carro; si en las metrovías vamos ahogados porque la ventilación es nula y escapamos de desmayarnos, y si de paso no tenemos árboles o convivimos apenas con su esqueleto porque están ya enfermos, ¿entonces qué me queda? Desnudarme. Es una pena, pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Y que nadie me diga nada, peor el Municipio, que si estamos como estamos es porque nunca ha visto como prioridad darnos algo de sombra. Somos el reflejo del mismísimo infierno”, denunció Daniel Lecaro, residente de Sauces 2, quien el pasado domingo se desplazó por la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur con apenas un short y un abanico de esos que se usan a la hora de asar carne en una parrilla.

Necesitamos un cambio urgente: calles cubiertas por árboles frondosos y pérgolas en los barrios. Aceras permeables, jardines verticales. Necesitamos una ciudad verde, que respire.

Keila Manosalvas

guayaquileña

Días atrás, este Diario publicó ya un reportaje en el que urbanistas y arquitectos enumeraron las acciones que permitirían a Guayaquil reducir su temperatura. Construir desde jardines verticales hasta corredores verdes en los barrios, así como piletas y lagos artificiales en las zonas donde prevalecen las islas de calor, destacaron en la lista, que una vez más lanzaron los especialistas y que, a juicio de los ciudadanos, ha sido ignorada.

Este 18 de marzo, EXPRESO solicitó al Municipio de Guayaquil una entrevista con el director municipal de Áreas Verdes o el alcalde Aquiles Álvarez para conocer cuál es la hoja de ruta que pondrá en práctica para aplacar el problema y cuándo lo harán, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Este Diario quiso saber cuál es la postura del Cabildo frente a las sugerencias que en torno al tema ha hecho la ciudadanía, la academia y los especialistas, y cuál es, asimismo, la razón por la que ha sido indiferente a esas propuestas públicas, pero solo hubo silencio, lo que aumentó todavía más los cuestionamientos.

Hoy se siente un calor infernal en Guayaquil...eso es parte de una ciudad que le dio la espalda a los árboles y dejó que la llenaran de cemento.

El progreso les pasa factura a los guayaquileños.

Sin manglares, sin árboles...que más esperaban... pic.twitter.com/SzPkQDqzK9 — Maquivelo (@LuisHid17362700) March 17, 2024

Soporte. Hubo quienes se cubrieron del sol con folletos, carpetas o con los artículos que habían comprado en el momento, como las pequeñas camas de animales de compañía, como en la foto. Amelia Andrade

“Somos la ciudad del cemento, el mundo entero lo sabe. ¿Por qué el alcalde y los concejales no hacen nada? Él dice que está luchando contra la cochinilla, pero nuestros árboles no tienen ni ramas. Ya dejen de mutilar nuestras especies”, sentenció Ena López, habitante de Álamos Norte, quien lamenta que en el Puerto Principal no exista un plan real de arborización; y atribuye esta realidad al hecho de que en las tres últimas décadas se haya priorizado al vehículo y no al peatón, así como al cemento y no a las áreas verdes.

“Un minuto de silencio por todos los árboles que nos quitaron las alcaldías. Esta ciudad es un infierno”, agregó el fotógrafo y chef Carlos Barreto, quien a la par lamentó que avenidas principales como la Guillermo Pareja, de Las Américas y la Francisco de Orellana, solo por citar algunos casos, estén llenas de vallas y no de frondosas plantas.

Quienes deberían tener buenas prácticas son los municipios. En especial el de Guayaquil. Imagínate caminar por una avenida con árboles frondosos, que no sólo mejoran el micro ambiente en época de calor sino en lluvias también. Ah, y súmale aceras permeables. https://t.co/HJjDEyXiOx pic.twitter.com/vkbWEtOtLj — Gonzalo Gambarrotti (@gogambarrotti91) March 18, 2024

“Las vallas publicitarias le han ganado el espacio a los árboles. Si bien es cierto hay especies que por sus grandes raíces levantan el pavimento, hay otras que no, pero prefirieron plantar palmeras que al final del día son ornamentales y nada más. El impacto de quitarnos un árbol se ve reflejado hoy en día en la planilla de energía. ¿Quién gana entonces aquí?”, se preguntó.

Un minuto de silencio por todos los árboles que nos quitaron las alcaldías.



Esta ciudad es un infierno. — カーロス (@CarlosBarretoA) March 17, 2024

Para el ingeniero ambiental José Sabando, quien ha exigido respuestas al Cabildo respecto a las labores que se está ejecutando para eliminar las plagas que afectan al arbolado de Lomas de Urdesa, hoy más que evidente; parecería que la Dirección Municipal de Ambiente “no se abastece ni para responder a las solicitudes de la ciudadanía sobre sus planes con el arbolado urbano ni tampoco en cómo la ciudadanía puede ayudarlos. Es decir no hacen ni dejan hacer”, señaló.

Para él, resulta indispensable, además, mejorar las políticas ambientales que rigen en la ciudad. Y en este punto la arquitecta Daniela Acaiturri hizo hincapié en construir parques, que no necesariamente tengan juegos infantiles.

Esta ha sido la imagen común en las últimas semanas en Guayaquil, ciudadanos hidratándose y cubriéndose del sol. Amelia Andrade

“Los parques son un tema de salud pública, son un sinónimo de salud física y mental. Son estos los que mejoran la convivencia, los que reducen la temperatura”, argumentó al plantear que, por ordenanza, se establezca cuál es la cantidad de árboles que necesita una calle y en sí un barrio.

En una entrevista anterior con EXPRESO, el fundador y presidente de la organización sin fines de lucro 8 80 Cities, Guillermo Peñalosa, también embajador de la Organización Mundial de Parques Urbanos, aseguró que para vivir bien, “según el concepto que promueve el decano de la Universidad de British Columbia en Vancouver, la más especializada en estos temas”, uno debe tener 3 árboles frente a su casa.

Hoy Guayaquil enfrentó una sensación térmica de 40, con un sol de verdad, criminal. Y desde esta lomita les digo: el calor va a ser más fuerte con la deforestación de los manglares por camaroneras, un río contaminado, un cerro hecho carretera. Hay que pensar en el futuro. pic.twitter.com/VvtrJWYVmj — Jéssica Zambrano Alvarado (@HypherAlice) March 18, 2024

“En el barrio, el 30 % del espacio debe estar ocupado por ellos; y la distancia máxima que debe existir entre una vivienda y un parque no debe superar los 300 metros. Si no se cumple esto, simplemente no estamos bien. Lamentablemente, si uno cree que los árboles no hacen otra cosa que adornar al paisaje, nadie va a invertir en ellos. En Guayaquil, se lo hará cuando se reconozca que con su presencia se puede bajar la temperatura hasta en seis grados”, dijo Peñalosa en 2021, cuando empezó ya a retumbar con fuerza esa necesidad de quitarle el gris a Guayaquil.

En Guayaquil se reportaron algunos daños en los transformadores el fin de semana. Alex Lima

Las temperaturas más altas de los últimos treinta años

Entre el sábado 16 y domingo 17 de marzo, Guayaquil registró las temperaturas más altas de los últimos 30 años, indicó Boris Malavé, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El intenso calor no solo ha provocado que las personas, para salir de sus casas utilicen paraguas y cobertores, sino que hubo afectaciones en los transformadores de varios sectores del Puerto Principal. “En la ciudadela Urbanor (norte), los habitantes permanecimos varias horas del domingo sin energía por el daño de los transformadores, presumimos que el exceso de calor hizo que todo el mundo prendiera sus aires acondicionados y esto provocó una sobrecarga”, explicó Hugo Altamirano, quien reside en la zona.

Ojalá el calor de estos días nos haga reflexionar y/o exigir la arborización de esta jungla de cemento llamada Guayaquil, mientras no entendamos eso estamos perdidos. — Martha Concha C. (@marthitaconcha) March 17, 2024

Ante esta situación de calor y altas temperaturas que azota no solo a Guayaquil, sino a toda la Costa, incluso a la Sierra y Oriente, Malavé agregó que en algunas provincias las cifras alcanzan una temperatura de 36°C. “Es una de las cifras más altas de los últimos 30 años, hay que tomar en consideración que ha sido un mes atípico y la radiación ha sido mucho más elevada”, explicó.

