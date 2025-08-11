Alineación planetaria se podrá ver en Ecuador: ¿Cuándo se observará este fenómeno?

Según científicos, en agosto se alinearán al menos seis planetas en dirección este-noreste. Conoce los detalles

Se podrá ver la alineación de varios planetas desde Ecuador.

Las madrugadas de agosto traerán a Ecuador un regalo para los amantes de la astronomía: una impresionante alineación de planetas que iluminará el cielo antes del amanecer.

Este fenómeno, que no ocurre con frecuencia en condiciones tan favorables para el país, reunirá hasta siete cuerpos celestes en un mismo arco luminoso.

¿Cuándo ocurrirá y qué planetas se podrán ver?

El punto culminante se producirá entre el 10 y el 18 de agosto de 2025, cuando Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, la Luna, Urano y Neptuno se alineen en dirección este-noreste.

El 18 será la fecha más especial para los observadores ecuatorianos, ya que, si el cielo está despejado y el horizonte libre de edificaciones o montañas, se podrá distinguir a simple vista a Venus, Júpiter, Saturno y, con algo de suerte, a Mercurio. Los otros planetas, más lejanos y tenues, requerirán telescopios o binoculares.

Los especialistas recomiendan salir a mirar entre las 04:30 y las 06:00 de la mañana, justo antes de que la luz del sol opaque el fenómeno.

¿Dónde mirarlo y qué riesgos hay de que no se pueda observar?

Si bien las alineaciones planetarias ocurren cada cierto tiempo, no siempre se dan bajo circunstancias que permitan una observación tan clara y amplia. Esta será una oportunidad única para quienes disfrutan contemplar el cielo, tanto para aficionados como para astrónomos experimentados.

Los miradores, colinas y zonas rurales con escasa contaminación lumínica ofrecerán las mejores condiciones para una experiencia inolvidable.

Un fenómeno similar ocurrió en inicios del 2025. Sin embargo, existe la posibilidad que vuelva a ser visto en los próximos días.

Se han realizado muchos estudios sobre la astronomía en los últimos años EFE

