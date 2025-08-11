Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Planetas
Se podrá ver la alineación de varios planetas desde Ecuador.Ilustración con IA.

Alineación planetaria se podrá ver en Ecuador: ¿Cuándo se observará este fenómeno?

Según científicos, en agosto se alinearán al menos seis planetas en dirección este-noreste. Conoce los detalles

Las madrugadas de agosto traerán a Ecuador un regalo para los amantes de la astronomía: una impresionante alineación de planetas que iluminará el cielo antes del amanecer.

RELACIONADAS

Este fenómeno, que no ocurre con frecuencia en condiciones tan favorables para el país, reunirá hasta siete cuerpos celestes en un mismo arco luminoso.

¿Cuándo ocurrirá y qué planetas se podrán ver? 

El punto culminante se producirá entre el 10 y el 18 de agosto de 2025, cuando Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, la Luna, Urano y Neptuno se alineen en dirección este-noreste. 

Marte es rojo, pero p (14258116)

Un nuevo hallazgo podría cambiar la explicación ¿porqué Marte es rojo?

Leer más

El 18 será la fecha más especial para los observadores ecuatorianos, ya que, si el cielo está despejado y el horizonte libre de edificaciones o montañas, se podrá distinguir a simple vista a Venus, Júpiter, Saturno y, con algo de suerte, a Mercurio. Los otros planetas, más lejanos y tenues, requerirán telescopios o binoculares.

Los especialistas recomiendan salir a mirar entre las 04:30 y las 06:00 de la mañana, justo antes de que la luz del sol opaque el fenómeno. 

¿Dónde mirarlo y qué riesgos hay de que no se pueda observar? 

Si bien las alineaciones planetarias ocurren cada cierto tiempo, no siempre se dan bajo circunstancias que permitan una observación tan clara y amplia. Esta será una oportunidad única para quienes disfrutan contemplar el cielo, tanto para aficionados como para astrónomos experimentados.

Los miradores, colinas y zonas rurales con escasa contaminación lumínica ofrecerán las mejores condiciones para una experiencia inolvidable.

Un fenómeno similar ocurrió en inicios del 2025. Sin embargo, existe la posibilidad que vuelva a ser visto en los próximos días. 

espacio
Se han realizado muchos estudios sobre la astronomía en los últimos añosEFE

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El precio de Extra y Ecopaís se actualizará tras el feriado: ¿subirá o bajará?

  2. Donald Trump activa las tropas de la Guardia Nacional en Washington

  3. Alineación planetaria se podrá ver en Ecuador: ¿Cuándo se observará este fenómeno?

  4. Autoridades en Ecuador reaccionan tras video de CNN sobre narcotráfico en el país

  5. Asambleísta pide a la Contraloría investigar despidos en Petroecuador

LO MÁS VISTO

  1. Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

  2. Lina Bina, actriz de cine para adultos, muere a los 24 años: esta fue la causa

  3. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

  4. Marcela Aguiñaga se casó en Guayaquil: Todos los detalles y fotos del evento

  5. Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide con emotivo mensaje tras su muerte

Te recomendamos