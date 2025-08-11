Expreso
Autoriades reaccion ante el documental de CNN
Ministro del Interior destaca el combate frontal del Gobierno contra las mafias en EcuadorFlickr: Asamblea Nacional del Ecuador

Autoridades en Ecuador reaccionan tras video de CNN sobre narcotráfico en el país

El Gobierno y asambleístas exigen recuperar normas que la Corte Constitucional anuló, pese al aumento de violencia y narco

El corresponsal nacional senior David Culver de la cadena telvisiva CNN y su equipo evidenciaron en el documental “Ecuador: La autopista del narcotráfico” el grave aumento de violencia en el país, donde ciudadanos son presionados a entregar dinero a pandillas vinculadas al narcotráfico. La publicación del video en Youtube no tardó en generar múltiples reacciones en el Gobierno y la Asamblea Nacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, desde su cuenta de X afirmó que “por primera vez hay un Gobierno que está enfrentando a las mafias de frente, en las calles, en los puertos y en las cárceles”. Sin embargo, lamentó que la Corte Constitucional haya tumbado leyes clave que devolvían poder al Estado para combatir el crimen.

Críticas a la Corte Constitucional y llamado a fortalecer las leyes anticrimen

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, también desde su cuenta de X respaldó la postura del ministro Reimberg al afirmar que “pueden seguir sembrando miedo, porque hay quienes le quitan al Estado las armas legales para combatirlas”.

Por su parte, la asambleísta Valentina Centeno, de ADN, en su cuenta de X expresó que “el mundo entero ha visto, a través de este documental de CNN, la dura realidad que enfrentamos y por la que impulsamos 3 leyes firmes contra el crimen”. Centeno criticó que “la Corte Constitucional las tumbó, dándole la espalda a un país que clama seguridad y justicia”.

Impacto del documental y la urgencia de aprobar leyes anticrimen

ZAIDA ROVIRA Y NIELS OLSEN

Zaida Rovira y Niels Olsen: la imposición de los nadies

Leer más

Inés Alarcón, también asambleísta de ADN, coincidió en que el documental refleja una realidad de años y en su cuenta de X señaló que “esto NO empezó hoy. Se construyó por años; un sistema que funcionaba para el crimen organizado y las mafias”. Destacó que “necesitamos 3 leyes que la Corte Constitucional decidió quitarnos. ¿Hasta cuándo?”.

