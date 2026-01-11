Llegó la temporada de pañuelos: tips para llevarlos con estilo

Cuando la temperatura sube, este accesorio manda. Mostramos diseños veraniegos y hechos por manos ecuatorianas.

En plena temporada de calor, el pañuelo se consagra como el accesorio estrella del look. Versátil, liviano y profundamente expresivo, transforma un outfit simple en uno fashionista. En seda, algodón o lino esta pieza no solo protege del sol o enmarca el rostro, sino que narra una historia, aporta color y revela personalidad de quien lo luce.

Diseñados en formatos de 70 x 70 cm o más, su tamaño permite jugar sin límites, desde un top improvisado hasta un guiño sofisticado anudado al cuello o la cabeza.

En este editorial de fotos, SEMANA, celebra esa versatilidad armando estilismos con diseños de emprendedoras ecuatorianas que entienden el pañuelo como un ítem de identidad.

Ima Ilustración propone pañuelos que toman como referencia rasgos de la cultura popular ecuatoriana, traducidos en ilustraciones llenas de carácter. Tres Chavas, en cambio, traslada sus prints al mood playa con una energía fresca, perfecta para días de arena. Andrea Vernaza apuesta por maxi flores en distintas variedades, convirtiéndolas en protagonistas absolutos del estilismo, mientras que Talitha Ind invita a un viaje más sensorial, donde sus prints dialogan con la naturaleza. Son en conjunto, diseños que no solo acompañan el verano: lo definen.

Su tamaño permite crear incluso blusas con solo anudarlo de manera estratégica. Foto: Juan Faustos

La asesora de imagen Mariana Burgos recuerda que el pañuelo no es solo tendencia actual sino que tiene raíces desde el Antiguo Egipto. Aunque no se usaba exactamente como hoy lo conocemos, sino como símbolo social o ceremonial, y eran trabajados en lino. “Hoy el pañuelo, bien utilizado, refleja elegancia contemporánea, creatividad y feminidad”, agrega destacando cómo este accesorio se ha convertido en una pieza clave del clóset. A continuación da tips para poder lucirlo con acierto.

Los prints marinos y tropicales son los protagonistas en esta época. Foto: Juan Faustos

Menos es más: Cuando el pañuelo lidera el look, conviene reducir otros accesorios como aretes o pulseras.

El foco del look: Un pañuelo con estampado grande genera volumen y conviene colocarlo en la zona donde desee destacar. Cuando lo coloque cerca del rostro, elija tonos acorde a su colorimetría para que le aporte luz y la resalte.

Del día a la noche: Durante el día funciona perfecto en el cuello, el cabello o como cinturón; de noche, basta cambiar la forma de uso como anudarlo tipo top, choker o como chal para elevar el look al instante.

Texturas: Las fibras livianas y mates aportan frescura para el día, mientras que sedas, satén o pañuelos con brillo natural hacen que el accesorio se sienta más sofisticado por la noche.

En tendencia:Para un estilismo más vanguardista, anúdelo a su cintura para darle un toque protagonista al look. Puede ser sobre vestidos, o pantalones a la cintura en cortes simples y tonos neutros para que el pañuelo sea el gran protagonista.

Llevarlo anudado en la cintura sigue en tendencia para este 2026. Foto: Juan Faustos

Créditos. Fotos: Juan Faustos. Producción y estilismo de moda: Gianella Muñoz. Modelo: Ivanna Nicola (IG@ivannanicola) Pañuelos, vestuario y accesorios: Vitrina 593 en C.C Plaza Navona (IG@vitrina593) Maquillaje y peinado: Fer Herrera (IG@ferherrera.ec) Locación: Anexo Guayaquil Tenis Club (IG@samborondontenisclub)

