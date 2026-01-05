Nicolás Maduro y la historia del conjunto deportivo que eclipsó el debate político

La imagen de la captura de Nicolás Maduro y su arresto en Nueva York provocó la popularidad digital de su conjunto deportivo

La imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro esposado y vistiendo un conjunto Nike Tech Fleece se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales este 3 de enero. Más allá del debate político que inundó las redes, el foco de la conversacion se desplazó rápidamente hacia el atuendo, que reactivó el interés global por una prenda asociada al streetwear de la última década y volvió a posicionarla en la conversación pública.

El impacto fue medible. Tras la viralización de la imagen, las búsquedas de ‘Nike Tech’ registraron un aumento inmediato, de acuerdo con tendencias observadas en plataformas de análisis digital como Google Trends, logrando el pico máximo de búsquedas.

El conjunto fue lanzado originalmente en 2013 como parte de la línea Tech Pack, y reapareció como referencia visual en un contexto ajeno a la moda, como lo es la captura del presidente venezolano por parte de los militares estadounidenses.

¿Por qué es famoso el traje?

El modelo asociado al contenido viral de la línea Nike Tech Fleece es confeccionada con al menos un 50 % de materiales reciclados, entre poliéster y algodón orgánico, según detalla la propia marca en su sitio oficial. En mercados como el ecuatoriano, prendas similares mantienen un rango de precio que oscila entre los 90 dólares y los 200 dólares, mientras que en la tienda digital de Nike se comercializan versiones con descuentos que sitúan el valor aproximado en 101,97 dólares, frente a un precio regular de 135 dólares.

Actualmente goza de un descuento del 24 %. Mientras continúa el debate sobre si la imagen fue real, generada o intervenida digitalmente, el episodio evidenció cómo una prenda puede adquirir nueva vigencia a partir de la viralidad.

En este caso, el Nike Tech Fleece pasó de ser un producto con presencia estable en el catálogo de la marca a convertirse en un elemento central de memes y análisis, reforzando su valor simbólico.

La historia del atuendo

Este conjunto fue lanzado en 2013 bajo el sello Nike Sportswear, el Tech Fleece debutó como parte de la línea Tech Pack, una colección de uso diario que reinterpretó siluetas clásicas de la marca para responder a las exigencias de atletas de alto rendimiento. La campaña de lanzamiento incluyó a figuras como Neymar Jr., Rafael Nadal y Serena Williams, y marcó el inicio de una etapa en la que la prenda se posicionó dentro y fuera del entorno deportivo. A diferencia del polar fleece tradicional, el Tech Fleece se construyó con dos capas de algodón unidas a un separador sintético, una estructura que retiene el calor corporal sin incrementar el peso del tejido.

Con el tiempo, Nike combinó el Tech Fleece con otras tecnologías, lo integró en modelos de calzado y mantuvo su presencia en mercados como el Reino Unido, hasta relanzar su narrativa en 2023 por su décimo aniversario. Para esa conmemoración, la marca activó la campaña Don’t Sweat the Tech-nique y colaboraciones especiales que retomaron los diseños originales.

