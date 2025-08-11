¿Quién es la funcionaria removida por el MSP tras la muerte de bebés en hospital?

Karla Jiménez, coordinadora zonal 8 de Salud, fue removida de su cargo en medio del caso de los recién nacidos fallecidos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso la finalización del encargo de Karla Mishell Jiménez Cordero como coordinadora zonal 8 de Salud. La decisión consta en el Memorando Nro. MSP-MSP-2025-0922-M, fechado el 10 de agosto de 2025 y firmado por el ministro Jimmy Martin Delgado.

Según el documento, la funcionaria dejó el cargo ese mismo día. El cambio se enmarca en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 53 del 15 de julio de 2025 y en la Acción de Personal Nro. 0262 de la misma fecha, que establecen designaciones y movimientos en la estructura del MSP.

Nelson Sierra reemplaza a Karla Jiménez en la Coordinación Zonal 8

En reemplazo de Jiménez Cordero, el ministerio nombró a Nelson Homero Sierra Arteaga como nuevo coordinador zonal 8 de Salud. Su posesión en el cargo rige a partir del 11 de agosto de 2025, según se especifica en el memorando.

La Coordinación Zonal 8 de Salud abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Es la instancia encargada de coordinar políticas, acciones y administración de recursos de salud pública en esta jurisdicción.

El memorando detalla el cambio de autoridades

El memorando está dirigido a Andrea Mabel Núñez Estrella, responsable de la Gestión Zonal Administrativa Financiera. En él se solicita ejecutar las disposiciones para dar cumplimiento a la designación y regularizar los procesos administrativos.

Este movimiento de personal se registra en medio de la atención pública por el fallecimiento de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, un hecho que ha motivado pronunciamientos y visitas de autoridades a esa casa de salud.

