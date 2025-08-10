Lina Bina, actriz de cine para adultos, muere a los 24 años: esta fue la causa

Lina Bina, conocida también como Miss John Dough, falleció a los 24 años por complicaciones de salud

La influencer y actriz de cine para adultos Lina Bina, conocida también como Miss John Dough, falleció el pasado 5 de agosto de 2025, a los 24 años.

La familia y las autoridades no han divulgado la causa oficial de la muerte, pero Moni, hermana de Lina Bina, declaró a World Star Hip Hop que la actriz murió debido a complicaciones por un coágulo sanguíneo en el corazón y el cuello.

Lina Bina, originaria de Texas, se destacó rápidamente como una prometedora figura en la industria del cine para adultos. Su personalidad abierta y su conexión con sus seguidores le permitieron reunir una fiel audiencia de más de 200.000 seguidores en Instagram y TikTok.

La noticia, confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, Florida, ha conmocionado a sus seguidores y familiares, quienes recordaron la difícil etapa que atravesó en los últimos días antes de su muerte.

Pocos días antes de su fallecimiento, Lina había expresado en sus redes sociales: "Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas ahora mismo”, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Su primo, Miguel Santiago, y su hermana Moni compartieron mensajes emotivos y llamamientos a valorar a los seres queridos, destacando la importancia de la cercanía y el apoyo en momentos difíciles.

¿Se reabre el debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento para adultos?

El caso de Lina Bina reabre el debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento para adultos, donde la presión mediática y la vulnerabilidad personal son desafíos constantes.

Su partida se suma a la reciente muerte de la actriz Kylie Page el pasado 25 de junio por una sobredosis de drogas. La Policía halló fentanilo y equipo relacionado con drogas en su apartamento y sospecha que falleció por una sobredosis accidental.

Las autoridades aún no han divulgado detalles oficiales sobre la causa exacta ni los resultados de la autopsia, mientras la familia y la comunidad de seguidores continúan en duelo por esta pérdida inesperada.

