Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

La segunda edición de la experiencia inmersiva se inauguró en la capital. Cuenta con diez salas

Una sorprendente piscina de 500.000 pelotas plásticas reciben a los visitantes, que gritan de sorpresa. Apenas se entra a la sala, una oleada de color lo cubre todo: azul, rosa, amarillo, verde. Niños y adultos se lanzan de cabeza, ríen, desaparecen por momentos bajo las esferas y reaparecen chapoteando en un mar lúdico donde el tiempo parece suspendido. La superficie cruje y se adapta al cuerpo con cada movimiento; el aire huele a plástico nuevo y a ansiedad alegre. En esta piscina no se nada: se flota en la nostalgia.

Unos metros más allá, un salatrín gigante vibra con la energía de quienes rebotan sin parar. La sala Gigantopía parece un sueño inflable en el que todos los cuerpos se liberan: padres e hijos se impulsan hacia arriba, se cruzan en el aire, aterrizan sobre superficies acolchadas y vuelven a impulsarse, sin otra regla que dejarse llevar. Todo está cubierto de colores vivos y texturas suaves. Aquí no hay instructores ni cronómetros, solo una consigna tácita: saltar hasta agotar el asombro. Las risas se mezclan con el sonido de los ventiladores que mantienen vivo este mundo blando y absurdo.

Así son Chachimbiro y Urcuquí, dos tesoros escondidos en la sierra norte Leer más

Ambas experiencias se juntan en la segunda edición de Blow Your Mind, la exhibición inmersiva que combina arte inflable, tecnología y estímulos sensoriales en una experiencia pensada para todas las edades.

Hasta el 14 de septiembre, Quito es nuevamente sede de este universo inflado de imaginación y luz que aterrizó por primer vez en la capital el año pasado. El recorrido toma poco más de una hora y atraviesa diez salas temáticas, cada una diseñada para provocar una emoción distinta.

Una edición con más opciones para el entretenimiento

La propuesta de esta nueva edición llega con inflables más grandes, salas más inmersivas y una producción visual y sonora que estimula todos los sentidos. Desde bebés de seis meses hasta adultos mayores han sido parte de esta experiencia multisensorial. Según sus organizadores, Blow Your Mind es más que un evento: es “un portal a la niñez, la sorpresa y el juego”.

En su primera edición, más de 120.000 personas participaron en el recorrido instalado en un domo de 2.000 m². Esta vez, el espacio ocupa un domo inflable de 1.000 m² ubicado en el CCI Arena.

Una piscina de pelotas gigante es una de las opciones favoritas de visitantes de todas las edades. Leonardo Velasco Palomeque

Entre las salas están Neon Pulse, con láseres que reaccionan al movimiento; Fantasyland, un mundo de caramelo con figuras inflables gigantes; el Cuarto de Espejos, donde las ilusiones ópticas multiplican la experiencia; y la Zona Instagrameable, con cabinas diseñadas para capturar el momento perfecto. Pero sin duda, la piscina gigante de pelotas y el castillo inflable de Gigantopía son los escenarios que más despiertan la memoria corporal del juego.

Las entradas están disponibles en la página web envivo.com.ec y en la boletería física del CCI Arena. Los precios varían entre $8 y $12. El evento abre todos los días de 10:00 a 20:00. Se recomienda asistir con ropa cómoda y sin bolsos grandes, ya que no hay casilleros disponibles.

La productora María Emilia Correa explica que esta edición incorpora tecnología de última generación y una curaduría más ambiciosa. “Queremos que cada visitante se sienta protagonista de su propia película fantástica”, afirma. La empresa Proshows, detrás del evento, apuesta a que Blow Your Mind se consolide como un referente en el entretenimiento y turismo local.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!