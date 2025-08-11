El precio de Extra y Ecopaís se actualizará tras el feriado: ¿subirá o bajará?

El precio de las gasolinas se actualiza el 12 de cada mes. Entre otros factores, influye el costo del crudo WTI

En la fijación de los precios de estos combustibles se considera el costo promedio del crudo West Texas Intermediate (WTI).

Las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper tendrán, luego de este feriado, un nuevo precio. La actualización de estos valores, que se realiza cada mes, aplicará desde el 12 de agosto de 2025. Está previsto que los valores se conozcan este 11 de agosto de 2025, en la tarde.

(Lea también | Petroecuador: despidos agravan la producción petrolera, según los trabajadores)

En la fijación de los precios de estos combustibles se considera el costo promedio del crudo West Texas Intermediate (WTI).

El precio promedio del WTI, que es la referencia para el petróleo ecuatoriano, registró en julio de 2025 un incremento de 0,3 % frente a junio, refirió Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe). “El aumento es menor a 1 %, es imperceptible”.

El precio promedio del crudo en los primeros siete meses de 2025, según Datosmacro, fue:

Enero $75,74

Febrero $71,5

Marzo $68,24

Abril $63,54

Mayo $62,17

Junio $68,17

Julio $ 68,39

¿Cuál será el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís en agosto de 2025, en Ecuador?

¿Por qué el precio de la gasolina de Ecuador en julio será el más alto de 2025? Leer más

Dado que el precio promedio del WTI en julio de 2025 fue similar al de junio, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís se mantendría prácticamente sin cambios. Actualmente, el galón de Extra y Ecopaís se comercializa en $ 2,63.

Sin embargo, para conservar estos valores es necesario que el Gobierno continúe otorgando subsidios a estos combustibles. La Extra y Ecopaís mantienen una subvención de 5 centavos y 13 centavos por galón, respectivamente, según el Esquema de Subsidios que maneja la empresa pública Petroecuador.

Mientras tanto, en el escenario que el Gobierno decida hacer ajustes en las asignaciones que reciben estas gasolinas, esa diferencia frente al precio real permitiría “técnicamente” reducir los subsidios de estos derivados y aumentar el precio de Extra y Ecopaís en alrededor de 5 centavos, mencionó la Camddepe.

¿Cuál será el precio de la gasolina Súper en agosto, en Ecuador?

La Súper podría tener un ajuste mínimo (2 centavos) o incluso se podrían mantener sin cambios. Este producto tiene actualmente un valor referencial de $ 3,48, aunque puede variar según la oferta y la demanda, porque su margen de comercialización está liberado.

La Camddepe recordó que la Súper no recibe subsidios; su precio se establece en función de los precios internacionales. Y actualmente el precio de las gasolinas en el mercado externo no ha cambiado de forma significativa, porque el precio del WTI no se ha disparado como ocurrió en junio de 2025, debido a la tensión entre Israel e Irán.

Erazo enfatizó que la última palabra en la fijación de los precios de estos combustibles la tiene el Gobierno, que actualiza cada mes considerando, entre otros, el precio del WTI, transporte, almacenamiento y otros costos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!