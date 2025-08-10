¿Compras en Temu? Envíos por servicio postal pagarán también aranceles

El presidente Daniel Noboa reformó la norma para la importación de paquetes 4x4 vía servicio postal

Los envíos que se hacen vía servicio postal en Ecuador tienen nuevas condiciones.

Las reglas para la importación de paquetes 4x4 vuelven a cambiar en Ecuador. Luego de casi dos meses de modificar las condiciones para las compras que se realizan, usualmente, a través de Amazon, Temu, Shein, Tiendamía y otros establecimientos en el exterior, el presidente Daniel Noboa reformó la normativa mediante el Decreto Ejecutivo 82, firmado el 9 de agosto de 2025.

Previo a este ajuste, el Gobierno estableció, mediante la resolución Comex Nro. 006-2025 del 2 de junio de 2025 —que entró en vigencia el 16 de junio de 2025—, que las personas que adquieran bienes de uso personal mediante el Régimen de Mensajería Acelerada o courier debían cancelar una tarifa arancelaria de $ 20. La medida, según el Gobierno, buscaba frenar el uso indebido de esta herramienta.

Entonces, el Viceministerio de Producción advirtió que la mayor parte de estas importaciones no tenía fines personales. Solo el 12 % de los paquetes ingresados durante 2024 bajo este esquema fue destinado al consumo directo. En contraste, el 82 % de los envíos se utilizaron con fines comerciales, precisó esta entidad para justificar la medida.

Anteriormente, estos envíos tenían una tarifa arancelaria de cero dólares, desde abril de 2021.

La tasa arancelaria para los paquetes 4x4 a través del servicio postal cambió en Ecuador

El Ejecutivo tomó la decisión de modificar las condiciones para la importación de paquetes 4x4 vía servicio postal, sustentado en el informe técnico MPCEIP-CTCE-012-2025 y el informe jurídico MPCEIP-CTCE-013-2025, ambos del 24 de julio de 2025.

Con estos insumos, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca solicitó reformar el artículo 20 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci).

La medida fue planteada ante el uso indebido del servicio postal ecuatoriano para seguir importando productos —vía el esquema 4x4— sin cancelar la tarifa de $ 20. Por esta razón, el Gobierno implementó estos ajustes.

El mecanismo 4x4 vía courier se mantiene sin cambios, precisó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Es decir, a través de este mecanismo se pueden seguir importando productos de uso personal, de hasta cuatro kilos o $ 400, cancelando una tarifa arancelaria de $ 20.

Los paquetes que se importen vía servicio postal deberán pagar también aranceles en Ecuador

La reforma que plantea ahora el Ejecutivo establece que los paquetes postales estarán exentos solo si pesan hasta 2 kilogramos y su valor FOB (valor de la mercancía en el punto de embarque) es menor o igual a $ 2, siempre que se trate de bienes de uso personal para el destinatario y que no estén destinados con fines comerciales. “Las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea”, precisa el Decreto.

En caso de superar ese peso o valor, las personas deberán cancelar la tarifa arancelaria de $ 20, precisó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Además, la entidad mencionó a Diario EXPRESO que los cambios planteados aplican solo para los servicios postales de Ecuador y aclaró que las nuevas condiciones mantienen la gratuidad en la recepción de cartas, por ejemplo.

La ejecución e implementación del Decreto estará a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), el Senae y la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador (SPE).

Esta reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Registro Oficial. En ese plazo, las entidades a cargo de su aplicación deberán coordinar los procedimientos para su puesta en marcha.

