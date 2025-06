¿La tarifa 4x4 afecta a los migrantes ecuatorianos en el exterior? Entérate aquí

Desde este lunes 16 de junio de 2025, rige oficialmente el cobro de una tasa fija de 20 dólares para cada paquete ingresado al Ecuador mediante el sistema 4x4, es decir, envíos de hasta 4 kilogramos y un valor máximo de 400 dólares. Esta medida ha sido justificada por el Gobierno como una forma de proteger a la industria local y reducir el uso abusivo del sistema para actividades comerciales encubiertas.

Sin embargo, el anuncio ha generado incertidumbre y malestar, especialmente entre la comunidad migrante ecuatoriana. Muchos temen que sus remesas en especie, que durante años han servido para apoyar a sus familias con bienes esenciales, ahora se vean gravemente afectadas por esta carga adicional. ¿Pero realmente es así?

La excepción que pocos conocen: categoría G para migrantes

El economista Juan Manuel García aclara que, en realidad, los migrantes no están obligados a pagar la tasa, siempre que estén registrados en la categoría G, un régimen especial previsto por la ley para quienes residen legalmente fuera del país.

“Los migrantes ecuatorianos están excluidos del pago de la tasa de $20, siempre que cumplan con los requisitos del régimen especial en la categoría G. No les afecta en nada, absolutamente”, afirma García. La normativa permite enviar productos sin tributar si se demuestra el vínculo migratorio y se cumple con el proceso de registro en consulados o canales autorizados.

El problema, advierte, no es la norma, sino su difusión. “Mucha gente no sabe que existe esta categoría. Y cuando hay desinformación, el derecho se pierde entre la confusión”, remarca.

¿Qué pasa con quienes no están registrados?

Para quienes no se han acogido a esta categoría o desconocen su existencia, el efecto puede ser inmediato. Según Carlos Icaza Macías, máster en Administración Financiera, esta tarifa representa un incremento significativo, especialmente para quienes envían paquetes de manera periódica con productos de primera necesidad como medicinas, ropa o útiles escolares.

“Esto no es solo una tasa. Es una señal que erosiona el vínculo emocional que el migrante tiene con su familia. Muchos asumirán el costo, pero eso podría llevarlos al endeudamiento o al sacrificio de su calidad de vida para cumplir con esa obligación afectiva”, afirma. Icaza alerta que estas medidas se suman a otras como el impuesto a las remesas, lo que implica una presión doble sobre el bolsillo migrante.

Adaptación y soluciones informales

Desde Estados Unidos, el economista Víctor Gavilanez explica que las empresas de paquetería han empezado a ofrecer envíos compartidos para amortiguar la carga: “Cuatro personas pueden enviar un kilo cada una y dividir los 20 dólares, lo que reduce el costo a cinco por persona”. Esta solución, aunque práctica, requiere coordinación y acceso a plataformas que no todos manejan.

No obstante, Gavilanez matiza: “Quien más va a sentir el golpe es aquel que usa el sistema para importar productos para negocio, no tanto el migrante que envía un paquete ocasional”.

¿Dónde está fallando la política pública?

Para la ingeniera en finanzas y marketing Lilibeth Suazo, la verdadera falla está en la implementación: “El problema no es solo la medida, sino la falta de claridad. Las autoridades no están comunicando adecuadamente las excepciones. Muchos migrantes podrían beneficiarse, pero no lo saben”.

