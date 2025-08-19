“Noboa busca destruir a quien le haga oposición”, dice Luisa González sobre Iza

Presidenta de Revolución Ciudadana se solidariza con Iza tras el presunto intento de asesinato denunciado por el MICC

La presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, se pronunció este martes 19 de agosto en redes sociales sobre el presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Mi solidaridad @LeonidasIzaEc. Queda claro que lo que busca Noboa y su gobierno, es destruir a cualquier persona que se atreva a hacerle oposición”, escribió González en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La excandidata presidencial agregó que “para esto no medirán ni se limitarán para falsos positivos e inventos como ya hemos visto, propio de gente sin escrúpulos”.

El pronunciamiento surge luego de que el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunciara un presunto intento de asesinato contra Iza. Según el comunicado fechado el 18 de agosto de 2025, agentes de la Dirección General de Inteligencia habrían irrumpido en la comunidad de San Ignacio “sembrando terror y atentando contra la vida del dirigente histórico”.

Mi solidaridad @LeonidasIzaEc



Queda claro que lo que busca Noboa y su gobierno, es destruir a cualquier persona que se atreva a hacerle oposición.



Para esto no medirán ni se limitarán para falsos positivos e inventos como ya hemos visto, propio de gente sin escrúpulos. https://t.co/cdz3ErzP1D — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) August 19, 2025

La organización indígena, que agrupa a 33 colectivos y más de 500 comunidades, calificó los hechos como parte de una política sistemática de persecución, hostigamiento y amenazas de muerte contra las estructuras indígenas que han cuestionado al gobierno de Daniel Noboa. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza y de nuestros dirigentes”, señala el comunicado oficial del MICC.

🚨 Denunciamos al gobierno de @DanielNoboaOk por persecución política y el cobarde intento de asesinato contra del compañero @LeonidasIzaEc ex presidente de la @CONAIE_Ecuador.



¡No nos callarán, no nos doblegarán!#LeonidasSomosTodos pic.twitter.com/fmIPXRLpwi — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) August 19, 2025

Contexto de tensión entre el Gobierno de Noboa e Iza

La reacción surge en medio de un contexto de tensiones crecientes entre la Conaie y el Ejecutivo. En los últimos días, Iza convocó a una movilización en Quito y lanzó duras críticas contra el presidente Daniel Noboa, a quien acusa de implementar un modelo económico en beneficio de las élites.

Pese a que el Gobierno Nacional busca acercamientos con el brazo social y político del movimiento indígena, no necesariamente a través de sus líderes, según afirmó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Ella dijo que el movimiento no es propiedad de Iza y que se esperará a que pasen los temas políticos más complejos para abrir los espacios de diálogo.

