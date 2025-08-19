¿Qué evidencias hay sobre el intento de asesinato contra Leonidas Iza?

El exdirigente de la Conaie, Leonidas Iza, expuso videos sobre la acusación de hostigamiento en contra de policías

El exdirigente de la Conaie Leonidas Iza denunció hostigamiento en su contra el 18 de agosto de 2025.

La Policía Nacional recaba información sobre la retención de sus uniformados en Cotopaxi. La noche del 18 de agosto de 2025, el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, denunció un supuesto intento de asesinato.

(NO TE PIERDAS: Conaie sobre marcha de Noboa: "Hoy es la Corte; mañana cualquier sector opositor")

Iza relató lo ocurrido en una rueda de prensa. Afirmó que fue objeto de hostigamiento por parte de tres presuntos agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, quienes se movilizaban en un vehículo proveniente de Ambato.

Según su testimonio, los señalados realizaron un seguimiento constante a su domicilio. “Pasaron tres veces filmando. En la tercera ocasión salí a la calle para interceptarlos. El vehículo venía a toda velocidad. Si el conductor no frenaba, hoy estaríamos hablando de un asesinato", señaló.

Vargas pide respetar la Constitución: "Si van a atropellarla, nos encontrarán de pie" Leer más

De acuerdo con su versión, los agentes justificaron su presencia alegando que existía una amenaza contra su vida y que el seguimiento respondía a órdenes superiores, en función de sus recientes declaraciones públicas.

La retención de tres personas se registró en la comunidad de San Ignacio, parroquia Toacaso, en Latacunga (Cotopaxi). Hasta las 14:50 de este 19 de agosto de 2025, se conocía que los líderes comunitarios llevaban a cabo una investigación previa a un proceso de justicia indígena.

En el lugar se reportaba la presencia de representantes de más de 30 comunidades que integran la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc).

Entre las pruebas que la comunidad aseguró tener se encontraban los teléfonos celulares de los retenidos. Además, en un nuevo pronunciamiento, Iza reiteró que las personas involucradas eran agentes de inteligencia.

Leonidas Iza expuso dos videos

“La Constitución de la República reconoce a los territorios indígenas como jurisdicciones regidas por el gobierno comunitario, en el cual cualquier persona debe coordinar su ingreso a través del consejo de gobierno, no siendo este el caso”, indicó Iza.

[DENUNCIA PUBLICA]



La tarde del lunes 18 de agosto, aproximadamente a las 14:40 horas tres agentes de inteligencia fueron interceptados en los exteriores de mi vivienda en la comunidad San Ignacio, sector Planchaloma de la parroquia Toacaso, provincia de Cotopaxi, mientras… pic.twitter.com/Vgi78CeYDF — Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) August 19, 2025

El mensaje fue publicado por Iza en su perfil de la red social X. El mismo fue acompañado por dos videos, cuyo origen no se explica. En el primero se observa cómo, desde un vehículo en movimiento, se filma una casa y se escucha: “Dale dale. No dejarás atrás”. En el segundo video también se muestra una filmación desde un vehículo.

En el VIII Congreso de la Conaie, el pasado 20 de julio, se decidió que el nuevo presidente de la organización sería Marlon Vargas Cortesía: Conaie.

"Al solicitar que se nos muestre el contenido de sus grabaciones, en sus teléfonos se detectaron registros de seguimiento desde por lo menos enero del presente año no solo en mi vivienda sino en diferentes partes del país, ya que bien es conocido las funciones que desempeñé como presidente de la CONAIE", señaló Iza.

El expresidente de la Conaie cerró su publicación con el siguiente mensaje: “Responsabilizo al gobierno ecuatoriano por lo que llegara a suceder con mi persona, mi esposa y mis hijos o cualquier otro miembro de mi familia y comunidad”.

Por su parte, la Policía Nacional no emitió un pronunciamiento hasta a las 15:15 de este 19 de agosto. En el chat institucional para medios de comunicación solamente se informó que que se están realizando las acciones pertinentes en torno al caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!