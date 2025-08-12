Conaie sobre marcha de Noboa: "Hoy es la Corte; mañana cualquier sector opositor"

Organización indígena cuestionó la exposición de los rostros de los jueces durante la marcha impulsada por Daniel Noboa

Marlon Vargas es el nuevo presidente de la Conaie y asumió el cargo formalmente desde le pasado 9 de agosto de 2025.

La marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en contra de los jueces de la Corte Constitucional generó reacciones en el movimiento indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la exposición de los rostros de los nueve magistrados durante el recorrido de la movilización.

“Rechazamos este acto de amedrentamiento y presión política contra la Corte Constitucional, propio de regímenes autoritarios”, señaló la organización en un comunicado emitido la tarde del 12 de agosto de 2025.

Durante la mañana de ese mismo día, en el recorrido de la movilización denominada ‘Firmes por Ecuador’, se colocaron vallas en las que, bajo el título “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, se exhibían los rostros y nombres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional.

Este hecho se enmarca en la pugna alentada por el Ejecutivo con esa entidad, tras la suspensión de 17 artículos de leyes impulsadas por el Gobierno de Noboa y su bancada en la Asamblea Nacional.

“La exhibición pública de los jueces constituye una amenaza directa a su independencia, pone en riesgo su integridad y vulnera la separación de funciones establecida en la Constitución”, señaló la Conaie.

Para la organización indígena, el enfrentamiento del Ejecutivo con la Corte Constitucional responde a una ofensiva contra el máximo órgano de control constitucional, que “busca condicionar sus decisiones sobre leyes y decretos que atentan contra los derechos de los pueblos, la naturaleza y la ciudadanía en general”.

La Conaie también lanzó una advertencia: “Alertamos a los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales, sindicatos, comunidades y ciudadanía en general que hoy se intenta intimidar a la Corte, mañana puede ser cualquier sector que se oponga a las políticas del régimen”.

¿Qué dijo Noboa durante la marcha?

Pasadas las 12:00 del 12 de agosto, el presidente Daniel Noboa arribó a la Corte Constitucional. Desde el balde de una camioneta, pronunció un breve discurso ayudado por un megáfono. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, mencionó.

Daniel Noboa marchó por unos minutos junto a sus simpatizantes hacia la Corte Constitucional. ANGELO CHAMBA

“Esta es la gente que quiere la paz (en referencia a los asistentes a la marcha). Nosotros estamos aquí para buscar justicia y paz”, enfatizó el primer mandatario.

