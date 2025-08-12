Expreso
Daniel Noboa
Daniel Noboa se dirigió a los simpatizantes desde la Corte.angelo chamba

Noboa: "No permitiremos que el cambio se estanque por 9 personas que no dan la cara"

Presidente Noboa llegó a la Corte Constitucional y habló en la marcha contra artículos de tres leyes

Pasadas las 12:00 del 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa arribó a la Corte Constitucional. En medio de un fuerte contingente policial y militar, el primer mandatario ofreció unas palabras y arremetió contra el máximo órgano de interpretación constitucional del país.

"No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara", dijo el primer mandatario. Él llegó acompañado de los ministros del Interior John Reimberg y de Defensa Gian Carlo Loffredo.

"Esta es la gente que quiere la paz. Nosotros estamos aquí para buscar justicia y paz", enfatizó el primer mandatario. Él llegó acompañado de centenares de personas que se dieron cita en el centro norte de Quito desde la mañana de este 12 de agosto de 2025.

Noboa arremetió contra los jueces de la Corte

A los largo del trayecto de la marcha se colocaron vallas y carteles en contra de los jueces constitucionales. En una de las vallas se colocaron los rostros y nombres de los nueve jueces de la Corte Constitucional bajo el título: Estos son los jueces que nos están robando la paz".

A su llegada, Noboa no hizo referencia a esos carteles. Pero dijo que no están para atropellar a nadie. "Estamos para seguir el mandato del pueblo", aseguró. Entonces se refirió a los jueces y los acusó de no dar la cara. "La mayoría quiere unas fuerzas del orden fuertes que actúen contra la delincuencia", mencionó.

Después de eso dejó el lugar. Los asistentes se quedaron en los bajos de la Corte Constitucional gritando consignas. "Jueces corruptos" y "Noboa amigo el pueblo está contigo", se escuchó desde la callle Lizardo García.

El pulso entre el Ejecutivo y la Corte

La marcha convocada por el presidente Daniel Noboa se originó tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender 17 artículos de tres leyes impulsadas por el oficialismo en la Asamblea Nacional: Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia. Las dos primeras fueron enviadas como económicas urgentes por el Ejecutivo y la de Inteligencia se tramitó en la Comisión de Seguridad de la Asamblea en donde ADN tiene mayoría.

Tras la decisión de la Corte, leyes como la de Solidaridad Nacional se volvieron inaplicables. Esto porque su base era el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno desde el Ejecutivo y eso activaba un régimen jurídico especial.

El máximo órgano de interpretación constitucional suspendió provisionalmente los artículos hasta emitir una sentencia sobre la decenas de acciones de inconstitucionalidad presentadas por diferentes colectivos y personas.

