Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

marcha del Gobierno en contra de la Corte Constitucional
El presidente Daniel Noboa llegó a los exteriores de la Corte Constitucional.ANGELO CHAMBA / expreso

Periodista de EXPRESO es agredido por policías en marcha del Gobierno contra la Corte

El periodista se encontraba grabando videos en las gradas de la Corte cuando fue empujado por un policía

  • Redacción Actualidad 

El periodista de Diario EXPRESO, Daniel Romero, fue agredido por un elemento de la Policía Nacional durante la cobertura de la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional. El periodista relata que estaba grabando videos en las gradas de ingreso a la Corte, donde estaban colegas de otros medios de comunicación y hasta donde la misma Policía permitió ingresar a los periodistas.

Cuando llegó el presidente Daniel Noboa al pie de la Corte Constitucional y emitió unas palabras desde el balde de una camioneta, el periodista intentó acercarse para poder grabar el momento. En ese instante, cuenta, un policía lo empujó para que saliera de la zona segura de las gradas de la Corte hacia el otro lado de las vallas donde estaba la multitud. 

Pese a que el periodista se identifica como miembro de la prensa, al policía que empuja primero a Romero se suma otro que lo sacó definitivamente al otro lado de la valla donde estaban los manifestantes a favor del Gobierno Nacional. 

Posición de EXPRESO frente al hecho

Diario EXPRESO rechaza toda agresión en contra de periodistas y esta en particular de la que fue víctima Daniel Romero, periodista de este medio de comunicación, en el ejercicio de su profesión. El respeto a la libertad de expresión y de prensa debe ser una práctica diaria de todo Gobierno democrático. Esperamos que este lamentable hecho sea uno aislado y no se convierta en una práctica sistemática contra periodistas de este Diario y de otros medios.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alcalde de Daule: “Yo no soy el culpable, pero hacemos todo por dar seguridad”

  2. Independiente del Valle vs Mushuc Runa HOY: Hora y canales EN VIVO de la Sudamericana

  3. Noboa: "No permitiremos que el cambio se estanque por 9 personas que no dan la cara"

  4. Luis Chango promete ponerse la amarilla si Barcelona SC es campeón de LigaPro

  5. Top 10 perfumes para mujer en Estados Unidos: aromas irresistibles para cada ocasión

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

  5. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

Te recomendamos