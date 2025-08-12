Periodista de EXPRESO es agredido por policías en marcha del Gobierno contra la Corte

El periodista se encontraba grabando videos en las gradas de la Corte cuando fue empujado por un policía

El periodista de Diario EXPRESO, Daniel Romero, fue agredido por un elemento de la Policía Nacional durante la cobertura de la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional. El periodista relata que estaba grabando videos en las gradas de ingreso a la Corte, donde estaban colegas de otros medios de comunicación y hasta donde la misma Policía permitió ingresar a los periodistas.

Cuando llegó el presidente Daniel Noboa al pie de la Corte Constitucional y emitió unas palabras desde el balde de una camioneta, el periodista intentó acercarse para poder grabar el momento. En ese instante, cuenta, un policía lo empujó para que saliera de la zona segura de las gradas de la Corte hacia el otro lado de las vallas donde estaba la multitud.

Pese a que el periodista se identifica como miembro de la prensa, al policía que empuja primero a Romero se suma otro que lo sacó definitivamente al otro lado de la valla donde estaban los manifestantes a favor del Gobierno Nacional.

🚨🚨🚨Periodista de EXPRESO es agredido por elementos de la Policía Nacional en la cobertura de la marcha del presidente Daniel Noboa en la Corte Constitucional. El periodista Daniel Romero se encontraba grabando en las gradas de la Corte y fue expulsado del lugar cuando el… pic.twitter.com/oDiKaCd5Zg — Diario Expreso (@Expresoec) August 12, 2025

Posición de EXPRESO frente al hecho

Diario EXPRESO rechaza toda agresión en contra de periodistas y esta en particular de la que fue víctima Daniel Romero, periodista de este medio de comunicación, en el ejercicio de su profesión. El respeto a la libertad de expresión y de prensa debe ser una práctica diaria de todo Gobierno democrático. Esperamos que este lamentable hecho sea uno aislado y no se convierta en una práctica sistemática contra periodistas de este Diario y de otros medios.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ