En la ciudadela Solbrisa piden construir muros transversales ante las lluvias

Moradores de este sector de Babahoyo exigen al Municipio obras urgentes y denuncian falta de respuesta del alcalde

Moradores de Solbrisa indican que tres muros transversales deben ser reforzados antes de la llegada de las lluvias.

Los moradores de la ciudadela Solbrisa, en Babahoyo, volvieron a solicitar a la Alcaldía que se construyan los muros transversales antes de la llegada de las lluvias, una obra que consideran urgente debido a las constantes inundaciones que se registran durante la temporada invernal.

El requerimiento ha sido planteado en varias ocasiones ante el Cabildo, sin que hasta el momento se concrete una solución.

Viviana Sarmiento, comunera del sector, manifestó que este año han solicitado reunirse con el alcalde Gustavo Barquet en al menos cinco ocasiones, sin lograr ser atendidos.

Explicó que únicamente han sido recibidos por el director de Obras Públicas Municipal, Roger Pulecio, quien está al tanto del pedido, considerando que actualmente el Municipio construye los muros de acceso principal al sector Solbrisa, a lo largo del bypass de Babahoyo.

Según Sarmiento, la respuesta que han recibido por parte de la Alcaldía es que no existen tubos disponibles para la evacuación y el drenaje de las aguas lluvias, lo que impide la ejecución de los muros transversales.

No obstante, la moradora señaló que esta explicación no es nueva, ya que administraciones municipales anteriores también argumentaron el mismo impedimento.

Mientras persisten los reclamos ciudadanos, el Cabildo informó que en Solbrisa 1 y 2 se levantaron muros en más de 10 cuadras, desde las calles Roldós hasta la 27 de Mayo. Allí, la cota de inundación alcanza los 7,5 metros, por lo que se busca llegar a esa misma altura.

Luego se aplicarán capas de lastrado con un espesor superior a 30 centímetros. Sin embargo, los moradores insisten en que son tres muros transversales los que necesitan ser mejorados.

