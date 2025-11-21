En recinto de Pimocha, en Babahoyo, exigen obras antes de las lluvias

Habitantes del recinto La Fortuna, en Babahoyo, esperan que la promesa municipal se cumpla

Autoridades municipales de Babahoyo recorrieron el recinto La Fortuna; los pobladores esperan que las obras lleguen.

Con el invierno aproximándose y el temor a nuevas inundaciones, los habitantes del recinto La Fortuna, en la parroquia Pimocha, expusieron sus necesidades urgentes al Municipio de Babahoyo.

La comunidad, integrada por cerca de 350 personas, solicitó que se ejecuten obras urgentes antes de que las lluvias vuelvan a afectar esta zona rural.

(Te puede interesar: El humedal de Vinces que cuenta su propia historia)

La dirigente Marianela Amaiquema alertó sobre el riesgo inminente que representa el río del sector, cuyo caudal aumenta durante el invierno y ya ha causado afectaciones en años anteriores.

Otro pedido de los moradores fue el mejoramiento de los espacios comunitarios para reuniones comunales, así como la adecuación del Centro de Desarrollo Infantil (CNH), donde se forman 31 niñas y niños.

Pasajeros piden mayor presencia policial en ‘miniterminal’ de vía a El Empalme Leer más

Amaiquema detalló que otro problema recurrente durante la estación lluviosa es la falta de accesos viales adecuados. Los demás integrantes de la Asociación María Luz también se unieron al pedido de obras para facilitar el transporte de los productos agrícolas que se cosechan en esta zona rural.

Recinto La Fortuna: ¿qué dijo el alcalde de Babahoyo?

El alcalde de Babahoyo, Gustavo Barquet, indicó que evaluó personalmente el estado del afluente y dispuso trabajos de limpieza y desazolve.

RELACIONADAS Plan de limpieza de tubería dejó sin agua a una zona de Babahoyo por más de 13 horas

En relación con el otro requerimiento, el funcionario informó que el CNH será intervenido para convertirlo en una casa comunal de uso múltiple.

Por ahora, todo quedó en promesa, a la espera de que se ejecute lo acordado antes de que las lluvias lleguen con intensidad.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!