2.000 tortugas taricayas regresan a la naturaleza en la triple frontera

La actividad contó con la participación de los pobladores locales

Unas 2.000 crías de tortugas taricayas (Podocnemis unifilis) fueron liberadas en el río Putumayo, en la región amazónica, como parte de un programa de conservación liderado por comunidades nativas de Perú, Colombia y Ecuador, informó este jueves el Sernanp.

Proyecto de conservación iniciado en 2024

La liberación se realizó cerca de la comunidad peruana Tres Fronteras, dentro de un proyecto iniciado en 2024 que incluyó la identificación y protección de nidos, así como el cuidado y monitoreo de las crías hasta su regreso al río.

La actividad contó con la participación de los pobladores locales, representantes del Parque Nacional Natural La Paya (Colombia), la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (Ecuador), organizaciones indígenas y autoridades locales.

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El evento fue parte del Encuentro de Actores del Corredor Trinacional y de la 33.ª reunión del Comité Técnico, donde Perú, Colombia y Ecuador coordinan acciones de conservación y desarrollo sostenible en la cuenca del Putumayo.

Durante la jornada, se firmó un acuerdo de conservación entre la jefatura del Parque Nacional Güeppí-Sekime y la Asociación de Meliponicultores de Tres Fronteras para fortalecer actividades productivas sostenibles. Además, se inauguró la Zona de Vínculo “Sin Fronteras” – PVC Trinacional Güeppí, destinada a promover sistemas agroforestales y viveros de especies nativas.

Más de 4 millones de hectáreas de bosques amazónicos compartidos por los tres países forman parte del Programa Trinacional de Conservación, creado en 2011 para gestionar conjuntamente la biodiversidad, fomentar economías sostenibles y fortalecer el papel de las comunidades locales en la protección del territorio.

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