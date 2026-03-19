¿Cuáles son las consecuencias de no atender las notificaciones del SRI?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) envió más de 600.000 notificaciones "persuasivas" entre enero y febrero del 2026

Acudir a las agencias del Servicio de Rentas Internas (SRI) o comunicarse vía telefónica son opciones para conocer sobre los procesos y notificaciones que sigue la institución.

Más de 600.000 notificaciones, vía correo electrónico, envió el Servicio de Rentas Internas (SRI) entre enero y febrero del 2026, según informó la entidad. El objetivo es evitar procesos rigurosos.

"Estas comunicaciones representan una oportunidad para que revisen su información tributaria, corrijan posibles errores o regularicen obligaciones pendientes", indicó el SRI en una publicación.

"Si el SRI te envía una notificación es porque antes de iniciar un proceso de control te da el chance de revisar y corregir tu obligación tributaria. Así que mantente atento a cualquier notificación del SRI", señaló la entidad en un video publicado en sus redes sociales.

controlsri@infosri.gob.ec es la única dirección electrónica desde la que notifica el SRI a los contribuyentes

👀¡Pon atención!



📨Si el SRI te envía una notificación, es para que revises y rectifiques tus obligaciones tributarias.



Aquí más detalles ⤵️#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/6MXuJF8PFS — SRI Ecuador (@SRIoficialEc) March 17, 2026

¿Qué hacer si el SRI envía una notificación?

La institución mencionó al menos seis acciones que se pueden realizar:

Verificar y actualizar con frecuencia el correo electrónico registrado en el SRI Revisar frecuentemente la Bandeja de entrada y la carpeta de spam o Correo no deseado Atender las notificaciones persuasivas enviadas por Administración Tributaria Actualizar los datos de contacto en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) Analizar la información reportada en el mensaje de notificación Corregir su situación a tiempo en caso de diferencias o declaraciones pendientes

1700-774-774 y 032-995-300 son los números telefónicos del SRI, que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00

Sanciones por ignorar las notificaciones del SRI

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"El SRI recuerda que atender estas comunicaciones puede marcar la diferencia entre corregir voluntariamente un error o enfrentar un proceso de control", advirtió la institución.

"Estas alertas forman parte de los mecanismos de prevención del SRI y buscan facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, evitando sanciones, multas o procesos de fiscalización más rigurosos", se añadió en la publicación.

No declarar impuestos, así sea en cero, puede acarrear una multa de 30 dólares, pone como ejemplo el Boletín Contable Administrativo.

Esta plataforma de asesoría contable recuerda que el plazo máximo para responder las notificaciones es el sábado 28 de marzo de 2026.

En caso de no recibir avisos, se recomienda visitar el portal digital del SRI y escoger en el menú la opción Trámites y notificaciones.

"Nunca se solicita información confidencial ni pagos en efectivo, por lo que los contribuyentes deben atender únicamente los canales oficiales del SRI", recordó la entidad.

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