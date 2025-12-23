Impuestos Guayaquil: este es el cronograma para cancelar prediales 2026 con descuento

También se debe pagar la Contribución Especial de Mejoras (CEM), que corresponde a obra pública entre 2015 y 2022

El 1 de enero comenzará el pago virtual de impuestos en Guayaquil. La atención presencial será desde el 5 de enero.

En Guayaquil, el pago de los impuestos prediales de 2026 inicia el 1 de enero y puede realizarse en línea o de forma presencial, con descuentos escalonados que van del 10 % en la primera quincena de enero hasta el 4 % en junio. Además del predial, los contribuyentes deben cancelar la Contribución Especial de Mejoras (CEM), correspondiente a obras públicas ejecutadas entre 2015 y 2022, cuyo cobro es gradual hasta 2030. El valor a pagar puede consultarse en la plataforma municipal con el número de cédula o RUC.

Enero no solo es sinónimo de un nuevo año sino también de pago de impuestos. En Guayaquil, la ciudadanía aprovecha las primeras semanas para cancelar con descuentos escalonados.

El Municipio informó este martes 23 de diciembre que, desde el 1 de enero se podrá cumplir con esta obligación, de manera virtual.

Podrá hacerlo a través de la banca digital de las siguientes instituciones: Bolivariano, Pichincha, Pacífico, Produbanco, Guayaquil. También por Kushki, Diners Club y la red de servicios Facilito.

Quienes deseen pagar de manera presencial, podrán realizarlo desde el lunes 5 de enero, informó la Alcaldía en una publicación.

Además de las ventanillas del Municipio, también se puede cancelar en los bancos Bolivariano, Pichincha, Guayaquil, Pacífico. Además, en los locales de Western Union, Servipagos y Facilito.

¿Cuánto se paga de impuestos prediales en Guayaquil?

Para consultar el valor, debe ingresar a la plataforma del Municipio y consultar por número de cédula o el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Ahí saldrán los predios registrados a su nombre.

Estos son los descuentos que aplican en Guayaquil:

10 % si paga en la primera quincena de enero

9 % en la segunda quincena de enero

8 % en febrero

7 % en marzo

6 % en abril

5 % en mayo

4 % en junio

Los adultos mayores pueden acceder a una exoneración, si ha cumplido 65 años de edad al 1 de enero del año a exonerar. El trámite se realiza en esta página municipal o en la Ventanilla Universal, de avenida Malecón y República de Guayaquil.

"Sus ingresos mensuales no deberán exceder en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas (2.410 dólares, en base al salario de $482, establecido para 2026) y su patrimonio las 500 remuneraciones básicas unificadas ($241.000)", se indica en el sitio web.

"Si la renta o patrimonio excede, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente", se aclara en el portal.

¿Qué es la Contribución Especial de Mejoras?

La denominada CEM es un valor que se paga en Guayaquil de manera retroactiva. Corresponde a obras públicas hechas entre 2015 y 2022.

Se paga gradualmente desde 2024 y se extenderá hasta 2030. Para saber cuánto debe cancelar, se ingresa al sitio web municipal.

"El valor asignado a cada predio se determina según el avalúo de la propiedad y las obras ejecutadas en su sector o zona de influencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 576 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)", explicó la Alcaldía en una publicación.

