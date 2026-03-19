Desvíos en La Alborada por obra en avenida Rodolfo Baquerizo: estas son vías alternas

Cierre parcial del carril sur-norte comenzará el viernes 20 de marzo de 2026, indicó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

Durante once meses se realizarán los trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, acorde a la Guía de Diseño de Calles, según el Municipio de Guayaquil.

Será un día movido este viernes 20 de marzo de 2026 en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil. Específicamente en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, por trabajos del Municipio.

En una de las vías más transitadas de la ciudad se comenzará con la denominada renovación urbana integral, que durará once meses, incluyendo el cierre de carriles para vehículos motorizados.

Durante cinco meses se bloqueará la circulación en el carril sur–norte, desde la avenida Agustín Freire hasta la avenida José María Egas, indicó la Alcaldía en una publicación.

A las 10:30 comenzará el cierre vial este 20 de marzo, luego de que pase la hora de alta demanda vehicular

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Además del carril sur-norte de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también inhabilitará el paso vehicular por el paso a desnivel que está sobre la avenida Agustín Freire.

Existirán dos alternativas de circulación: Girar a la derecha por la avenida Agustín Freire y avanzar hasta la avenida Isidro Ayora (redondel del monumento a Jaime Roldós y Martha Bucaram) o hacerlo hacia la izquierda por la av. Agustín Freire hasta la avenida Francisco de Orellana.

Estará habilitado el cruce por las intersecciones de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur con José María Egas y José María Roura, aclaró la ATM.

Luego vendrá el cierre, por seis meses, de los carriles en sentido norte-sur de la avenida Rodolfo Baquerizo, entre José María Egas y Agustín Freire.

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