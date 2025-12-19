Expreso
babahoyo puente
Situación. La falta del puente provoca el uso de las canoas en Babahoyo.TATIANA ORTIZ FRANCO

Familias cruzan el río Babahoyo en canoa mientras esperan la reapertura del puente

La restauración del viaducto El Salto se extenderá hasta marzo. Las familias están siendo afectadas

Luz Angélica Torres, de 72 años, debe reunir a diario 25 centavos para cruzar el río Babahoyo en canoa y llegar a su trabajo, una rutina que se repite para cientos de ciudadanos desde el cierre del puente peatonal en octubre, mientras la obra avanza al 50% y su reapertura se prevé, de forma provisional, para finales de enero de 2026.

Desde que se cerró el puente peatonal que conecta con el centro de la ciudad, su rutina cambió por completo.

Detalles de la situación que se vive en Babahoyo

Por los trabajos en la estructura, se colocaron canoas en ambas orillas para trasladar a los peatones, con un costo de 25 centavos por viaje. Luz recuerda que el primer día no tenía ese dinero y tuvo que caminar hasta el puente carrozable de la calle Roldós, llegar al centro y terminó retrasada. 

Pacientes Renales

Pacientes renales bloquean vías en Los Ríos para exigir atención al Gobierno

Leer más

Desde entonces, su hijo le da tres dólares semanales para cubrir el transporte fluvial, mientras ella complementa ingresos reciclando botellas que luego vende.

Estudiantes, trabajadores y ciudadanos usan a diario estas canoas para cumplir con sus actividades en el casco urbano, enfrentando complicaciones desde que el puente fue cerrado el 1 de octubre, tras anunciarse una intervención que inicialmente se extendería por 120 días.

La obra de rehabilitación del puente peatonal registra un avance del 50%. El contrato culmina el 30 de marzo de 2026, fecha prevista para la inauguración.

Sin embargo, la Alcaldía anunció que el paso peatonal podría habilitarse a finales de enero de 2026, mientras se ejecutan trabajos complementarios en las torres para reducir molestias a la ciudadanía. 

