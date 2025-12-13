Detienen a funcionaria de Fiscalía de Los Ríos por presuntos vínculos con Los Lobos

El denominado operativo Jauría dejó como resultado ocho detenidos y la incautación de armas y vehículos

La fachada de la Fiscalía de Los Ríos, en el centro de Babahoyo.

La Policía Nacional detuvo este viernes 12 de diciembre de 2025 a una funcionara de la Fiscalía de Los Ríos y a otras siete personas más por sus presuntos vínculos con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

El denominado operativo Jauría, según informó la Policía, se enmarca en una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. En total, la intervención dejó ocho personas detenidas y la incautación de armas y vehículos.

Detenidos participaron en delitos como terrorismo y extorsión

La investigación de la Policía, según se informó, permitió identificar que los ocho detenidos participan en el cometimiento de delitos como terrorismo, extorsión, robo, asesinato, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas.

De acuerdo con la Policía, la funcionaria de la Fiscalía de Los Ríos tenía un rol clave en la organización criminal, ya que proporcionaba información sensible e intervenían en los procesos legales a favor de esta estructura. La mayoría de detenidos registraban antecedentes penales.

El operativo también dejó como resultado la incautación de un arma de fuego automática, 32 cartuchos, un vehículo, dos motocicletas, dos computadoras y 11 terminales móviles presuntamente utilizadas para cometer delitos.

