Cierre del aeropuerto de Quito: ¿por qué ocurre y qué hacer si afecta tu vuelo?

Los vuelos en el aeropuerto de Quito sufrieron demoras este martes. ¿Es algo frecuente? La operadora lo explica

El Aeropuerto de Quito cerró este 6 de enero de 2026 y se registraron retrasos en un par de vuelos.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre tuvo un cierre de operaciones este martes 6 de enero de 2026, a causa de mal clima. Esta situación significó una afectación para dos vuelos nacionales, del mismo avión: hubo una demora en el aterrizaje de una nave proveniente de Manta y, en consecuencia, un retraso en la salida de la ruta desde Quito hacia la misma ciudad manabita.

Según Luis Galárraga, gerente de Comunicaciones de Quiport, la empresa operadora del aeropuerto, el cierre de este martes fue de 21 minutos. Sin embargo, ese tipo de suspensiones por temas meteorológicos ocurren con poca frecuencia en esta terminal y no tienen mayor relevancia. Se deben, por lo general, a problemas de baja visibilidad.

El Aeropuerto de Quito está abierto un 99,97 % del tiempo útil y su tasa de apertura es mucho más alta que en otras ciudades del mundo, explica Galárraga. Cita el caso de otras ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, en los que las terminales aéreas se cierran incluso por días, por nevadas.

Galárraga explica que, cuando se hace necesario un cierre de operaciones en Quito, cada aerolínea tiene su aeropuerto alterno designado y eso depende del origen del vuelo. En otros casos, solo se hacen sobrevuelos (lo que se denomina un patrón de espera), hasta poder aterrizar.

El clima que podría afectar los vuelos en Quito

Todo depende de las condiciones específicas del clima y del vuelo. Por ejemplo, si un avión está lleno de combustible y el cierre es momentáneo, por vientos, solo entra en patrón de espera y si se prevé que el problema tardará más, por falta de visibilidad, se desvía hacia un aeropuerto alterno.

Chocó Andino: 5 razones por las que Quito lidera los destinos turísticos 2026 Leer más

El patrón de espera (holding pattern, en inglés) es un circuito predefinido en el aire, que tiene giros hacia la derecha y tramos en línea recta. Se usa mientras el Control de Tráfico Aéreo da las instrucciones para aterrizar. También se aplica cuando las pistas están ocupadas o cuando hay congestión.

En Ecuador, la encargada de decidir si solo se debe esperar o cerrar el aeropuerto es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), pues analiza los instrumentos meteorológicos de los que dispone para definir cuál es la medida necesaria.

Retrasos en vuelos, ¿por qué ocurren?

Operativos en Trolebús y Ecovía incautan armas, drogas y artículos ilegales Leer más

Durante ese martes también se registraron demoras de dos vuelos internacionales. Según Galárraga, esos casos no se relacional con el cierre de la mañana, porque por lo general, los vuelos internacionales llegan y el avión se queda estacionado por horas o incluso hasta el siguiente día, en el que regresa a su lugar de origen.

Lo que habría ocurrido es un arrastre en vuelos nacionales: si un vuelo se retrasa en salir desde Quito hacia Guayaquil, también se tardará en volar hacia Galápagos y eso significará una demora en su retorno hacia ambias ciudades, por ejemplo.

¿Qué hacer si el vuelo se retrasa?

Cuando un vuelo internacional se retrasa, quizá el avión requirió un mantenimiento no programado, por ejemplo, o por algún tema puntual de la aerolínea y su tripulación, explicó Galárraga.

En caso de dudas por vuelos retrasados, se sugiere contactar a los canales oficiales de la aerolínea para consultar el estado de las rutas.

Para continuar leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ