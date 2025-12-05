Incautan 1.327 bloques de cocaína en Galápagos: esto es lo que se sabe

La carga fue trasladada al puerto de San Cristóbal en una unidad de Guardacostas

En una operación de control y vigilancia marítima permitió el hallazgo e incautación de 1.327 bloques de clorhidrato de cocaína.

La Armada del Ecuador informó este jueves 4 de diciembre de 2025 que una operación de control y vigilancia marítima permitió el hallazgo e incautación de 1.327 bloques de clorhidrato de cocaína en el archipiélago de Galápagos. La carga fue trasladada al puerto de San Cristóbal en una unidad de Guardacostas, luego de ser recuperada en la isla Isabela.

Según el reporte oficial, la intervención se ejecutó el miércoles 3 de diciembre tras recibir información de inteligencia. Personal naval realizó un desembarco en la isla Isabela y, durante una inspección en la zona costera, localizó una caleta oculta aproximadamente a 300 metros de una playa rocosa. En ese sitio se encontraron 64 bultos que contenían los bloques de droga.

La Armada indicó que, una vez localizada la carga, se activaron los protocolos de coordinación con las autoridades competentes para garantizar la cadena de custodia y avanzar con las investigaciones correspondientes. El conteo y pesaje se efectuaron tras el arribo de los bultos a San Cristóbal.

La institución señaló que este resultado se enmarca en las acciones permanentes de vigilancia del espacio marítimo en zonas altamente sensibles como Galápagos. “Con estas acciones, la Armada del Ecuador reafirma su compromiso con la protección de la soberanía y la seguridad marítima”, indicó la entidad.

Armada detiene a 7 tripulantes y decomisa 64 bultos en operativo marítimo

Las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, informaron sobre la aprehensión de una embarcación con siete tripulantes durante un patrullaje ejecutado el 2 de diciembre de 2025 al noreste de la isla Isabela, en Galápagos. La operación se desarrolló tras labores de control y vigilancia marítima, que permitieron detectar varias irregularidades en la nave identificada como Yshirus.

Con apoyo de información de inteligencia, el personal de la lancha guardacostas realizó un desembarco mojado en un sector costero de la isla. Durante la inspección, se ubicó una caleta situada a 300 metros de una playa rocosa, donde fueron encontrados 64 bultos de distintos tamaños con presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Un barrido posterior en los alrededores no reveló más indicios.

Según el informe militar, la embarcación no contaba con permiso de zarpe ni dispositivo de monitoreo satelital, y sus siete tripulantes —entre ellos dos ciudadanos colombianos— no tenían acreditación como gente de mar. Además, no pudieron justificar su presencia en la zona ni presentaron artes de pesca o productos que respaldaran su actividad.

