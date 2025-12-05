Requisa en cárceles de Riobamba deja droga, armas, licor y celulares incautados

Los uniformados también identificaron el inicio de la excavación de un hueco en el pabellón 1 Femenino

Las intervenciones se realizaron en las cárceles 1 y 3 de la provincia de Chimborazo.

Droga, licor, armas blancas y teléfonos celulares figuran entre los objetos prohibidos incautados por militares durante operativos de control ejecutados en dos centros carcelarios de Riobamba.

Las intervenciones se realizaron en las cárceles 1 y 3 de la provincia de Chimborazo, donde el personal militar encontró 28 teléfonos celulares, cinco galones de licor, once armas blancas, marihuana, dosis de LSD, quince pipas artesanales, 21 cargadores de celular y diez audífonos, entre otros artículos no permitidos.

Durante la inspección, los uniformados también identificaron el inicio de la excavación de un hueco en el pabellón 1 del Centro de Privación de Libertad Femenino. Según el Ejército, este hallazgo “evidencia un posible intento de fuga o el ingreso de objetos prohibidos”.

Los centros penitenciarios continúan siendo uno de los principales focos de la crisis de seguridad. Cortesía

Estructuras y modus operandi

Los centros penitenciarios continúan siendo uno de los principales focos de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde 2021, alrededor de 600 reclusos han sido asesinados dentro de las cárceles, en su mayoría durante masacres derivadas de enfrentamientos entre bandas criminales.

Actualmente, varias prisiones permanecen militarizadas o bajo control de la Policía Nacional, en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las organizaciones delictivas, señaladas como responsables del incremento de la violencia.

La situación se ha agravado en 2025: solo en el primer semestre, el país registró 4.619 homicidios, un aumento del 47% respecto del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

