Reimberg publica foto de cárcel del Encuentro de noche: "Foto mata cuento. Tengan"

El ministro del Interior John Reimberg expuso una imagen sobre la situación en la cárcel de máxima seguridad

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó esta imagen sobre la cárcel del Encuentro.

Finalmente, el Gobierno de Daniel Noboa expuso una imagen de la cárcel de máxima seguridad denominada Del Encuentro. Fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien publicó la imagen en su cuenta de la red social X.

“Foto mata cuento. Tengan”, escribió el secretario de Estado. En la imagen se observan los diferentes pabellones desde el aire. La fotografía fue captada durante la noche y se visibiliza la iluminación interior de las diferentes áreas del centro carcelario.

Así, la imagen no permite observar detalles ni tampoco el interior de la cárcel. Hay que recordar que el Gobierno recibió críticas por el traslado de reos en medio de la construcción del centro. De ahí se desprende la referencia de Reimberg sobre que la fotografía “mata cuento”.

La puesta en marcha de la cárcel

De acuerdo con información emitida por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en la cárcel Del Encuentro están recluidos 350 presos. El 3 de diciembre de 2025, la entidad informó: “Este centro opera bajo protocolos estrictos de control, seguridad y monitoreo, los cuales se mantienen plenamente vigentes y funcionales”.

El mismo SNAI recordó que la infraestructura tiene capacidad para 800 personas, y actualmente alberga 350 personas privadas de libertad. “Garantizamos un manejo adecuado y seguro de la población interna”, se aseguró.

El traslado de los reos

El uso del nuevo centro carcelario se puso en marcha después de la masacre ocurrida en la Cárcel de El Oro el pasado 10 de noviembre. Sobre ese hecho hubo análisis forenses que dieron cuenta de que la mayoría de los fallecidos no presentaban heridas de bala ni cortes visibles; solo uno de los cuerpos mostraba signos de estrangulamiento.

El Gobierno de Daniel Noboa puso en funcionamiento la cárcel de El Encuentro con el traslado de 300 presos, el 10 de noviembre de 2025. Foto: X Gian Carlo Loffredo

Después del hecho, y en medio de la campaña electoral por la Consulta Popular 2025 impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, se decidió el traslado de presos de alta peligrosidad.

El mismo Noboa expuso a varios de ellos en su cuenta de X. Allí aparecieron alias Invisible, cabecilla de Los Lobos; el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes; y el mismo expresidente Jorge Glas.

La misma Defensoría del Pueblo anunció una visita al centro de reclusión para constatar las condiciones en las que estaban los presos. Pero el ministro del Interior, John Reimberg, dijo: “Quítense de la cabeza que van a ver estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Esto es un centro de máxima seguridad”.

