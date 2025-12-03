Expreso
Carcel del Encuentro reclusos
Vigilancia permanente en los accesos a la Cárcel del Encuentro.X:JohnReimberg

SNAI desmiente presunta fuga de reos en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena

El SNAI negó una fuga en la Cárcel del Encuentro y ratificó que el centro mantiene protocolos de seguridad

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) negó este 3 de diciembre, que se haya producido la fuga de al menos cinco reclusos de la Cárcel del Encuentro, ubicada en Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena.

Según una fuente de la institución, “no existe tal fuga”. “No tenemos ninguna fuga en la Cárcel del Encuentro”, indicó en un chat de periodistas, luego de que, en las primeras horas del día, circulara una versión que aseguraba que un grupo de privados de libertad habría escapado “con cuchillo en mano” e ingresado a viviendas cercanas, lo que generó preocupación entre los habitantes.

El SNAI añadió que el centro opera bajo estrictos protocolos de control, seguridad y monitoreo. Actualmente, el reclusorio alberga a 350 personas privadas de la libertad, pese a que su infraestructura tiene capacidad para 800

No es la primera ocasión en que se difunde una alerta de este tipo. El 22 de noviembre, el Gobierno Nacional ya había desmentido un presunto escape de reclusos en la misma prisión.

Zona de seguridad reforzada en el perímetro

Una de las características del nuevo centro de máxima seguridad es el cierre del espacio aéreo en un radio aproximado de dos kilómetros. El ministro del Interior, John Reimberg, explicó en un medio local que ni drones ni helicópteros pueden sobrevolar el área sin autorización, y que los medios de comunicación deben acatar estas restricciones.

La zona también es objeto de monitoreo constante para evitar construcciones no autorizadas o intentos de acercamiento. El ingreso se encuentra controlado por personal militar, que impide el acceso de personas o vehículos sin permiso.

Tampoco se permiten visitas a la prisión, pese al pedido del defensor del pueblo, César Córdova, quien buscaba verificar las condiciones y el trato hacia los reclusos. Reimberg fue enfático: “Quítense de la cabeza que van a haber estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Esto es un centro de máxima seguridad.”

La Cárcel del Encuentro, pieza central del Gobierno

La Cárcel del Encuentro fue inaugurada el 10 de noviembre de 2025. Aunque su construcción continúa, ya alberga a los 300 presos considerados más peligrosos, según el Gobierno, quienes fueron trasladados desde otros centros penitenciarios.

Este reclusorio, levantado en las cercanías de la comuna Juntas del Pacífico, se ha convertido en uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Daniel Noboa.

Entre los detenidos trasladados a este centro se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue movido desde La Roca, la anterior cárcel de máxima seguridad.

