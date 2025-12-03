Asamblea respalda captura de alias Pipo en España y coordinación con autoridades

Sesión n.º 044 del pleno de la asamblea nacional. ecuador, 02 de diciembre de 2025

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 2 de diciembre, un proyecto de resolución que respalda el trabajo coordinado entre el Bloque de Seguridad ecuatoriano y las autoridades españolas, que permitió la captura de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, en Málaga, España. La iniciativa fue presentada por Andrés Castillo, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), durante la sesión nº 044.

En su intervención, Castillo señaló que existen dos posiciones frente al crimen organizado: quienes lo enfrentan y quienes se preocupan por los delincuentes encarcelados. “La mafia no tiene códigos ni constitución; simplemente ataca”, enfatizó.

Debate legislativo sobre la captura

Por su parte, Xavier Lasso, de la Revolución Ciudadana, consideró que felicitar al Gobierno por esta detención es relevante para la protección de los ciudadanos, y aseguró que la violencia criminal se produce por la destrucción del tejido social.

Tras el debate, en el que solo intervinieron Castillo y Lasso, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, cerró la sesión y abrió la votación. Los legisladores de ADN y aliados votaron a favor, mientras que el correísmo se opuso.

Perú declara emergencia en la frontera con Chile: ¿Qué implica para los migrantes? Leer más

Gobierno resalta importancia de la detención

El Gobierno califica la captura de alias Pipo como un hito en la lucha contra el crimen organizado, ya que lideraba Los Lobos y era responsable de más de 400 asesinatos. Además, su detención permitió activar operaciones internacionales y avanzar en investigaciones vinculadas al caso Villavicencio.

La fiscal Ana Hidalgo solicitó a la jueza Luz María Ortiz que fije fecha para la audiencia de vinculación de Wilmer Chavarría, su hijastro Esteban Aguilar y Luis Arboleda, dentro del caso del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO