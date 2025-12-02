Expreso
Asamblea Nacional
El CAL aprobó el receso legislativo de 15 días.Flickr Asamblea Nacional

Asamblea entra en receso: fechas, qué comisiones paran y cómo afecta a proyectos

Durante este período se suspenderán todas las actividades parlamentarias, conforme lo establece la Constitución

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el lunes 1 de diciembre de 2025 el receso legislativo de fin de año. La medida, fundamentada en el artículo 123 de la Constitución, establece que la Función Legislativa debe tener dos recesos anuales de 15 días cada uno.

En esta ocasión, el receso se aplicará desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, coincidiendo con las festividades de Navidad y Año Nuevo. La decisión fue tomada por unanimidad y afecta a los 137 asambleístas, así como a todas las instancias parlamentarias: pleno, comisiones permanentes y ocasionales, Comité de Ética, grupos parlamentarios y el propio CAL.

Actividades suspendidas durante el receso

Durante el receso legislativo quedarán suspendidas todas las actividades parlamentarias, lo que implica:

  • Sesiones del pleno de la Asamblea Nacional.
  • Reuniones de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales.
  • Actividades de los grupos parlamentarios temáticos e interparlamentarios de amistad.
  • Sesiones del Comité de Ética.
  • Reuniones del propio CAL.
Además, se congelarán los plazos legislativos relacionados con proyectos de ley, juicios políticos y procesos administrativos internos. Esto significa que cualquier trámite pendiente se retomará una vez concluido el receso, el 6 de enero de 2026

Receso legislativo en la Constitución

El receso legislativo es una práctica establecida en la normativa ecuatoriana. El artículo 123 de la Constitución dispone que la Asamblea Nacional debe tener dos recesos al año, cada uno de 15 días. El primero suele coincidir con el medio año legislativo, mientras que el segundo se aplica en diciembre, durante las festividades de fin de año.

En años anteriores, la Asamblea ha aplicado recesos similares, siempre bajo la aprobación del CAL y en cumplimiento de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional únicamente puede convocar a periodos extraordinarios cuando así lo solicite la mayoría de los legisladores o el Presidente de la República. Una vez emitida la convocatoria, el Parlamento está facultado para tratar exclusivamente los temas que hayan sido incluidos en dicha disposición, sin posibilidad de ampliar la agenda.

Proyectos pendientes

En julio del 2025 el presidente de la Asamblea Niels Olsen anunció la hoja de ruta del Legislativo para los próximos dos años (2025-2027). La agenda la dividió en cinco ejes: Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Productivo y Sostenible, Infraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente; además de Eficiencia del Estado y Lucha contra la corrupción.

La asamblea tiene varios proyectos en cola, hasta mayo de este año tenía 1.500 proyectos de ley acumulados. A estos se le suman los de la nueva agenda planteada por Olsen. Proyectos como la regulación equitativa del consumo y actividades económicas en procesos electorales o el Proyecto de ley orgánica de recuperación productiva y territorial frente al crimen organizado solo han sido presentados, mas no analizados.

Estos atrasos en el legislativo, sumado al receso que tomarán el 22 de diciembre, pone en cola la revisión de varios proyectos que pueden beneficiar a los ciudadanos. Solo en este mes 18 proyectos fueron expuestos en la Asamblea y todos en su estado figuran como "proyecto presentado".

