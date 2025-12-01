Reformar el COIP: el próximo objetivo del oficialismo en la Asamblea Nacional

Los asambleístas Adrián Castro y Nataly Farinango piden el apoyo de todos los partidos políticos en la Asamblea Nacional

Adrián Castro, de ADN, anunció que aún están recopilando las propuestas de reforma.

La bancada de ADN en la Asamblea Nacional anunció que, tras la derrota electoral del referéndum y la consulta popular, impulsará reformas desde el Legislativo. El primer objetivo, indicó el oficialismo, será reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“La oposición ha dicho que no se necesitan reformas a la Constitución y que tranquilamente existe la posibilidad de hacer reformas legales. Bueno, ahora le vamos a tomar el pulso”, dijo el legislador Adrián Castro.

Entre las reformas que el oficialismo busca concretar están la prisión preventiva para delitos graves, el registro de violadores y un tratamiento especial para los narcotraficantes y otros delitos como el femicidio.

ADN buscará reformas, pero aún no tiene fechas

Pese a sus expectativas, en declaraciones para EXPRESO, Castro adelantó que aún no tienen una fecha definida para presentar el proyecto de reformas y que, de hecho, todavía están recogiendo propuestas.

Valentina Centeno dice que el correísmo busca "protagonismo político" y que se oponen a reformas penales que plantea ADN.



Todos los detalles 👉 https://t.co/3u4Bmfi9sj pic.twitter.com/rahyx8dBLc — Diario Expreso (@Expresoec) November 26, 2025

El oficialismo pide el apoyo a los partidos políticos

Por su parte, la también oficialista Nataly Farinango recordó que ya existen reformas que se están tramitando en la Comisión de Justicia y que debería haber apoyo mayoritario de los partidos en la Asamblea.

“La comisión no solo tiene que ver el contexto político, sino el contexto nacional de inseguridad. Necesitamos un régimen especial (...)”, comentó la legisladora, y recordó que la puerta del diálogo está abierta.

De hecho, acotó que todas las fuerzas políticas de la Asamblea están tomadas en cuenta en la agenda legislativa y que cualquier discrepancia deberá resolverse dentro del procedimiento correspondiente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!