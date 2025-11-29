Proforma 2026: oficialismo logra aprobar el presupuesto pese a críticas de bancadas

Los recursos para salud, seguridad y educación superior fueron discutidos por el correísmo, el PSC y los independientes

La mayoría del oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobó, este 29 de noviembre de 2025, la Proforma Presupuestaria del 2026 presentada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y tramitada por la Comisión de Régimen Económico. La mayoría oficialista logró una ajustada ventaja con 78 de los 77 votos necesarios para aprobar el presupuesto.

Nataly Farinango, presidenta oficialista de la mesa de Régimen Económico, fue la encargada de exponer la Proforma Presupuestaria ante el Pleno. Destacó que se realizó un trabajo técnico con el apoyo de expertos y organizaciones sociales. Asimismo, resaltó que se destinan más de 10 mil millones de dólares al pago de médicos, docentes, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Asimismo, el oficialismo señaló que la Proforma Presupuestaria 2026 respeta lo dispuesto en la Constitución, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y que incluso incluye bonos para el sector agrícola y para los transportistas, se mantiene el subsidio al gas doméstico y se aumenta en 59 millones de dólares el presupuesto para la educación superior.

Otros datos de la Proforma Presupuestaria 2026:

PIB nominal: 139.046,6 millones de dólares (crecimiento 1,80%)

Ingresos: 46.255,67 millones de dólares (33,27% del PIB)

Egresos: 46.255,57 millones de dólares

Déficit: 5.413,80 millones de dólares (3,89% del PIB)

Bonos: 1.844,74 millones de dólares

Transferencias IESS, ISSFA e ISSPOL: 3.852,54 millones de dólares

Preasignaciones GADs: 4.113,63 millones de dólares

.@NathalyFarinan destaca el trabajo de @RegimenEconomAN en cumplimiento de lo que determina la Constitución y dentro del plazo establecido por la #LOFL.



El informe recomienda la aprobación de la #ProformaPresupuestaria tras un trabajo técnico y profundamente humano, dice. pic.twitter.com/vBeM2s9gab — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 29, 2025

El correísmo y el PSC denunciaron un presupuesto "inejecutable" para 2026

Pese al panorama descrito por el oficialismo, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionaron la Proforma del Gobierno de Daniel Noboa, calificándola de inejecutable y de ignorar las necesidades que atraviesa el país. El correísmo propuso que el presupuesto sea observado y devuelto al Ejecutivo para que "cumpla con las expectativas de la gente".

Desde el correísmo, las asambleístas Mónica Alemán y Liliana Durán señalaron en sectores como salud y educación se ha ubicado dinero para "inflar cifras", pero que no tiene respaldo. Asimismo, cuestionaron que los más de 1.500 millones de dólares proyectados por el IVA al 15% no se reflejan en los ministerios de Defensa e Interior, como había prometido el régimen. También reclamaron que se ignora la deuda con los GAD y la priorización del pago de la deuda sobre la obra pública.

No obstante, la Revolución Ciudadana también puso énfasis en la reducción de recursos para la educación superior, pese a que el oficialismo asegura que hay un aumento. De acuerdo con el correísmo, 19 universidades, como la Central y la de Cuenca, tienen una reducción significativa que pone en riesgo el futuro de los jóvenes ecuatorianos.

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, por su parte, cuestionó que la Asamblea Nacional no tenga mayor incidencia en el tratamiento de la Proforma. “Se ha aprovechado para que en el papel se ponga cualquier cosa. Podían poner 10 mil millones para Salud; igual solo van a ejecutar el 20%”. Asimismo, recalcó que la Proforma “es inejecutable, está desfinanciada, favorece el pago de la deuda y vuelve a meter la mano en los recursos de los afiliados”.

La asambleísta del correísmo, Mónica Alemán, planteó que se regrese la Proforma Presupuestaria de 2026 al Ejecutivo. CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

La Proforma 2026 de Daniel Noboa es una "ficción contable", dice correísmo

Previo a la sesión de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, publicó un video cuestionando la Proforma Presupuestaria 2026 enviada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa por considerarla inconstitucional.

Según Veloz, las cifras enviadas por el régimen son una "ficción contable" que nace de forma ilegal y que contiene un déficit permanente para la caja fiscal del Ecuador. Asimismo, sostuvo que la Proforma "maquilla" los datos para que "todo cuadre, para que el país se desmorone".

Veloz también señaló que el tratamiento de la Proforma Presupuestaria 2026 en la Asamblea Nacional fue carente de transparencia, esconde lo recaudado por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recorta dinero a las universidades y fabrica cifras.

