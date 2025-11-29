La Conaie cuestiona recortes, previo al debate de la Proforma 2026 en la Asamblea

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cuestionó la reducción presupuestaria a la educación superior pública en un momento clave: este 29 de noviembre, a la 13:00, la Asamblea Nacional debatirá la proforma presupuestaria de 2026. La organización recordó que el país ya expresó su descontento en el referéndum del 16 de noviembre y afirmó que el Gobierno profundiza la crisis educativa. “Ese resultado no es casualidad: es el reflejo de un país que exige coherencia”, señaló la Conaie en su pronunciamiento.

Según el comunicado, el Gobierno decidió reducir cerca del 13% del presupuesto destinado a las instituciones de educación superior. La medida, dicen, no es solo un ajuste financiero, sino “un ataque directo a la investigación, a los docentes, a los jóvenes, a la ciencia y a la inversión social”. La Conaie considera incoherente que, pese al rechazo ciudadano, se mantengan decisiones que afectan a sectores vulnerables.

Crisis en universidades y advertencias por impactos sociales

La organización sostiene que mientras la ciudadanía expresó su desacuerdo en las urnas, el Ejecutivo continúa destinando recursos a actividades alejadas de prioridades nacionales. Señalan el “uso de instituciones públicas para fines proselitistas y millonarios desembolsos en bonos coyunturales”, frente a universidades que luchan por sostener servicios básicos.

El impacto, afirman, es visible en miles de estudiantes marginados y en riesgo de perder acceso a educación superior. “Todo esto contrasta de forma alarmante con la situación de nuestras universidades”, indica la Conaie, alertando sobre discriminación y empobrecimiento en zonas rurales que dependen del sistema público.

¡La educación pública está en riesgo!

Educación comunitaria en riesgo, según la Conaie

Uno de los puntos más sensibles del comunicado es la afectación a Amawtay Wasi, la universidad pública comunitaria surgida de demandas históricas del movimiento indígena. La organización denunció que estos recortes ponen en riesgo su continuidad y dejan a jóvenes indígenas y sectores populares sin condiciones adecuadas de acceso a educación de calidad.

“No permitiremos que la educación superior pública sea debilitada por ajustes económicos impuestos”, aseguró el Consejo de Gobierno de la Conaie, que califica como una conquista histórica el acceso de comunidades y pueblos a la educación universitaria.

Llamado a inversión social y advertencia sobre riesgos futuros

En el pronunciamiento, la Confederación exigió al Gobierno Nacional que garantice inversión social y protección del sistema universitario. Recalcaron que la educación no puede sacrificarse en nombre de la macroeconomía. “El Gobierno está hipotecando el destino del país”, advierten, señalando que la educación pública de calidad es un derecho respaldado ampliamente por la ciudadanía en la consulta popular.

La Conaie cerró su mensaje afirmando que no aceptarán retrocesos mientras el país enfrenta una crisis educativa que consideran “la peor en décadas”. Instan a que las autoridades rectifiquen decisiones que, a su criterio, profundizan desigualdades y afectan al futuro del Ecuador.

