Marlon Vargas convoca a una minga nacional: ¿Cuál es el motivo detrás de la protesta?

El presidente de la Conaie convoca a la ciudadanía a votar “todo no” en rechazo a lo que considera una amenaza a los derechos

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, realizó un llamado público a organizar una minga nacional en rechazo a la consulta popular y el referéndum impulsados por el Gobierno. A través de un video difundido en la red social X, el dirigente pidió a los ecuatorianos “votar todo no” el próximo 16 de noviembre.

“Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, pueblo ecuatoriano. Desde la Conaie hacemos una cordial invitación a hacer una minga nacional en contra de la consulta popular y el referéndum”, expresó Vargas en su mensaje, donde advirtió que las reformas podrían afectar derechos alcanzados por las luchas sociales del movimiento indígena.

Vargas advierte una pérdida de derechos

El líder indígena sostuvo que los procesos convocados buscan “quitar todos los derechos adquiridos a través de grandes luchas”. Según su pronunciamiento, el referéndum representa un riesgo para la democracia, la salud, la educación y los bienes públicos.

“Nos quieren quitar la democracia. Nos quieren quitar la salud, la educación. En sí, quieren privatizar”, enfatizó Vargas, al tiempo que llamó a los pueblos a defender los logros sociales obtenidos durante décadas de movilización y resistencia.

“Luchamos por la vida y la dignidad”

En su intervención, Vargas remarcó que la postura de la Conaie responde a la defensa del territorio, los recursos naturales y los derechos colectivos. “Nosotros luchamos por la vida, por la dignidad, por el agua, por el oxígeno, por el equilibrio del planeta entero”, afirmó.

El mensaje concluyó con un llamado al voto negativo en todas las preguntas de la consulta y el referéndum. “Por eso, este 16 de noviembre vota todo no. Un no rotundo, no a la consulta popular y el referéndum. Viva la lucha. Viva la Conaie”, cerró el presidente del movimiento.

Desde los territorios, comunidades y ciudades, convocamos a una Minga Nacional por el NO, para defender la dignidad, la verdad y el futuro del país.



La Consulta no soluciona los problemas reales, solo busca concentrar poder y eliminar derechos conquistados como la… pic.twitter.com/JzXjqKXY6n — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) November 2, 2025

