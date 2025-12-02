Niels Olsen plantea reducir las horas de ley seca durante procesos electorales

La reforma plantea una ley seca más corta para disminuir pérdidas económicas en gastronomía, turismo y comercio

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, durante la presentación de su propuesta para reducir las horas de ley seca en procesos electorales

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, impulsó un proyecto de ley que busca reducir las horas de restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la ley seca en procesos electorales. La propuesta ingresó al Parlamento este 28 de noviembre de 2025 y fue dirigida por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea.

La iniciativa plantea reformar el artículo 123 del Código de la Democracia, que actualmente establece una prohibición de 36 horas antes y 12 horas después de la jornada de votación. Esas restricciones incluyen la venta, distribución y consumo de alcohol

¿Qué plantea la reforma?

Gobierno prepara nuevo traslado de sicarios a la Cárcel del Encuentro Leer más

Olsen propone modificar el artículo para que la prohibición se aplique únicamente 12 horas antes del inicio de la jornada electoral y 6 horas después del cierre de votación. El incumplimiento mantendría las sanciones previstas en la normativa vigente.

El titular del Legislativo argumenta que, en los últimos años, la ley seca ha generado impactos económicos y sociales que exceden su propósito original.

Con base en un sondeo realizado por la Confederación de Restaurantes del Ecuador en mayo de este año, la propuesta señala que cada proceso electoral provoca pérdidas de hasta $15 millones en los sectores de gastronomía, turismo, hotelería, entretenimiento y comercio formal.En cinco años, las afectaciones acumuladas superarían los $112 millones.

El impacto en Mipymes

El proyecto también subraya que las restricciones afectan con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos dependen de fines de semana y temporadas altas.

Olsen sostiene que la reforma busca “armonizar el objetivo original de la norma, garantizar el orden público y proteger la integridad del proceso electoral”.

El respaldo del sector comercial

La propuesta recibió el apoyo de seis gremios comerciales, que firmaron un documento en el que califican la reforma como “equilibrada”. Reconocen que una reducción del periodo de ley seca permitiría proteger el empleo formal y mitigar las pérdidas económicas que golpean a negocios que pagan impuestos y generan trabajo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió el trámite de la iniciativa en su sesión del 1 de diciembre de 2025. El proyecto fue remitido a la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que deberá iniciar su análisis.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!