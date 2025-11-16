Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Consulta popular 2025 Referendum 2025
Ciudadanosen un recinto electoral de Manabí durante la jornada de consulta popular 2025.foto: Expreso

Consulta 2025: 30 aprehendidos con boletas y seis por suplantar identidad en Manabí

Asimismo, durante el proceso electoral un total de 24 aprehendidos por infringir la ley seca

El proceso electoral desarrollado este domingo en Manabí se cumplió con normalidad y con una participación ciudadana destacada. Así lo informó el coronel Giovanni Naranjo Rubio, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, quien resaltó “la colaboración, el respeto y el comportamiento cívico que primó durante toda la jornada electoral en Manabí y Santo Domingo”.

Detenidos con boletas y casos vinculados a la ley seca

Como parte del despliegue ejecutado por la institución, se realizaron controles, patrullajes y verificaciones de identidad en los 22 cantones de la provincia. Estos operativos —que continuarán hasta que culmine la vigencia de la ley seca— permitieron identificar y detener a personas con requerimientos judiciales pendientes.

Según Naranjo Rubio, 30 personas fueron aprehendidas tras verificarse que mantenían boletas vigentes por delitos graves, entre ellos violación, asesinato y otros ilícitos. La mayoría de estas detenciones ocurrieron en Portoviejo y Manta.

Durante las acciones de control también se detuvo a seis ciudadanos por suplantación de identidad, quienes intentaban realizar trámites o movilizarse utilizando documentos que no les pertenecían.

RELACIONADAS
CNE Consulta popular 2025

Campaña en redes sociales durante silencio electoral: Esto dijo Diana Atamaint

Leer más

Asimismo, la Policía emitió 24 citaciones por infracciones a la ley seca, principalmente por consumo o porte de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

El coronel Naranjo reiteró que el dispositivo de seguridad se mantendrá activo mientras dure la restricción legal, garantizando el orden público en esta fase posterior al proceso electoral.

RELACIONADAS

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. CNE Guayas en sesión permanente para escrutinio de votos PPL y voto en casa

  2. Consulta 2025: 30 aprehendidos con boletas y seis por suplantar identidad en Manabí

  3. Consulta popular 2025: Reclamos de quienes no lograron llegar a votar

  4. Campaña en redes sociales durante silencio electoral: Esto dijo Diana Atamaint

  5. Venezuela: familias buscan ofertas para asegurar su plato navideño pese a la crisis

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiales del CNE

  2. Resultados CNE: así avanza el conteo oficial del Referéndum y Consulta Popular 2025

  3. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  4. Resultados del referéndum y consulta popular: minuto a minuto, ¿ganó el Sí o el No?

  5. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

Te recomendamos