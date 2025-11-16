Consulta 2025: 30 aprehendidos con boletas y seis por suplantar identidad en Manabí

Asimismo, durante el proceso electoral un total de 24 aprehendidos por infringir la ley seca

Ciudadanosen un recinto electoral de Manabí durante la jornada de consulta popular 2025.

El proceso electoral desarrollado este domingo en Manabí se cumplió con normalidad y con una participación ciudadana destacada. Así lo informó el coronel Giovanni Naranjo Rubio, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, quien resaltó “la colaboración, el respeto y el comportamiento cívico que primó durante toda la jornada electoral en Manabí y Santo Domingo”.

Detenidos con boletas y casos vinculados a la ley seca

Como parte del despliegue ejecutado por la institución, se realizaron controles, patrullajes y verificaciones de identidad en los 22 cantones de la provincia. Estos operativos —que continuarán hasta que culmine la vigencia de la ley seca— permitieron identificar y detener a personas con requerimientos judiciales pendientes.

Según Naranjo Rubio, 30 personas fueron aprehendidas tras verificarse que mantenían boletas vigentes por delitos graves, entre ellos violación, asesinato y otros ilícitos. La mayoría de estas detenciones ocurrieron en Portoviejo y Manta.

Durante las acciones de control también se detuvo a seis ciudadanos por suplantación de identidad, quienes intentaban realizar trámites o movilizarse utilizando documentos que no les pertenecían.

Campaña en redes sociales durante silencio electoral: Esto dijo Diana Atamaint Leer más

Asimismo, la Policía emitió 24 citaciones por infracciones a la ley seca, principalmente por consumo o porte de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

El coronel Naranjo reiteró que el dispositivo de seguridad se mantendrá activo mientras dure la restricción legal, garantizando el orden público en esta fase posterior al proceso electoral.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí