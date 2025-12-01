Expreso
Presos en la carcel del encuentro
Internos son trasladados a la cárcel de máxima seguridad.Foto: EFE

Gobierno prepara nuevo traslado de sicarios a la Cárcel del Encuentro

Gobierno traslada presos a la Cárcel del Encuentro y anuncia construcción de nueva cárcel de alta seguridad

El Gobierno prepara un nuevo traslado de presos a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, que aún no opera a plena capacidad y puede albergar a 800 internos. La medida se implementará la próxima semana, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Reimberg explicó en una entrevista radial que la prisión recibirá a todos los involucrados en delitos de sicariato. “Todo sicario que cometa un delito hoy tendrá un espacio en la Cárcel del Encuentro. Quien haya cometido un sicariato será trasladado allí; ya no irá a otra cárcel del país”, aseguró.

La Cárcel del Encuentro es considerada de máxima seguridad, y se espera que las obras estén listas en 15 a 18 meses, según el ministro.

Jose Serrano expresidente de la Asamblea Nacional

Hijas de José Serrano denuncian persecución política en el caso Villavicencio

Readecuación de La Roca y nuevos proyectos

Por otra parte, las labores de readecuación en la cárcel de La Roca comenzarán en las próximas semanas. Reimberg indicó que estos trabajos buscan mejorar la infraestructura existente.

En una segunda fase, el Gobierno proyecta construir una nueva cárcel con capacidad para más de 15.000 reos, ubicada lejos de zonas pobladas y con áreas de seguridad. Aunque no reveló la provincia, aseguró que ya se aprobó la maqueta y todo está listo para iniciar la construcción.

Actualmente, el sistema penitenciario alberga a 35.000 internos, unos 3.000 más que hace dos años. El ministro destacó la importancia del sistema de justicia en la lucha contra el crimen, aunque lamentó que muchos delincuentes liberados por jueces reincidan.

