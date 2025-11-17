Ley seca Ecuador: ¿Hasta qué hora se prohíbe la venta de licor este 17 de noviembre?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que la Ley Seca estará vigente hasta el lunes 17 de noviembre de 2025 a las 12:00 del mediodía. La restricción comenzó el viernes 14 de noviembre a las 12:00, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 123 del Código de la Democracia, que establece la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas 36 horas antes y 12 horas después de la jornada electoral.

La medida se aplicó en todo el territorio nacional debido a la consulta popular y referéndum celebrados el domingo 16 de noviembre, en los que más de 13,8 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas.

Objetivo de la medida y sanciones

La Ley Seca busca preservar el orden público y evitar incidentes durante los comicios. Según el artículo 291 del Código de la Democracia, quienes incumplan la disposición enfrentan una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU). En 2025, el SBU es de $470, por lo que la sanción asciende a $235 por expendio o consumo de alcohol durante el período de restricción.

La prohibición aplica a tiendas, supermercados, licorerías, bares, restaurantes y cualquier establecimiento comercial, sin excepciones.

Balance de detenidos por incumplir la Ley Seca

Según el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Policía Nacional, durante la jornada electoral del 16 de noviembre de 2025 se registraron 942 citaciones y detenciones relacionadas con el incumplimiento de la Ley Seca. La mayoría de los casos correspondieron a personas que fueron sorprendidas consumiendo o expendiendo bebidas alcohólicas en horarios prohibidos, pese a la restricción vigente desde el viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

Las autoridades recalcaron que estas infracciones se sancionan con multas de hasta $235, equivalentes al 50% del Salario Básico Unificado de 2025. Además, se realizaron operativos de clausura en locales reincidentes, especialmente en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.

Resultados de la consulta popular y referéndum 2025

El CNE informó que con más del 65% de actas escrutadas, la tendencia fue clara: el NO se impuso en las cuatro preguntas sometidas a votación. La participación ciudadana alcanzó el 82% del padrón electoral, lo que refleja un alto nivel de involucramiento en el proceso democrático.

Las preguntas abordaban temas sensibles de la política nacional:

Bases militares extranjeras: la mayoría rechazó la posibilidad de permitir instalaciones militares en territorio ecuatoriano.

Fondo Partidario Permanente: los votantes se pronunciaron en contra de eliminar este mecanismo de financiamiento para organizaciones políticas.

Reducción del número de asambleístas: la ciudadanía rechazó la propuesta de disminuir la representación legislativa.

Convocatoria a una Asamblea Constituyente: también fue negada por la mayoría de electores.

En un pronunciamiento breve, Daniel Noboa reconoció de manera implícita que las propuestas sometidas a consulta no obtuvieron respaldo ciudadano. “Estos son los resultados. Los ecuatorianos ya se expresaron. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Respetamos la voluntad del pueblo”, afirmó el mandatario.

