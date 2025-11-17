Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

marcela aguiñaga
Imagen de archivo de la prefecta durante un diálogo con EXPRESO.Archivo

Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

La prefecta del Guayas reaccionó tras los resultados con fuertes mensajes sobre división y crisis en el país

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, fue una de las primeras autoridades en pronunciarse tras el triunfo del No en las cuatro preguntas de la consulta popular realizada el domingo 16 de noviembre de 2025.

A través de su cuenta de X, Aguiñaga señaló que “la realidad no se maquilla: se siente en la mesa, en la calle y en el bolsillo”. 

Aguiñaga aseguró que Ecuador necesita “un respiro” y planteó un mensaje directo a la clase política:

“O nos miramos de frente y reconstruimos este país, o seguimos al borde del despeñadero”, escribió.

La prefecta añadió que “bajo la tricolor cabemos todos”, pero insistió en que la confrontación constante impide que el país avance.

RELACIONADAS

Marcela Aguiñaga critica “odios y sectarismos” después de las elecciones

Sin mencionar nombres, Aguiñaga criticó a los sectores que, según ella, se benefician de mantener un clima de polarización.

“Si seguimos alimentando odios, etiquetas y enemigos imaginarios, este país no se levanta nunca”, afirmó.

Respuesta directa a usuarios en X

En una interacción con un usuario, Aguiñaga reforzó sus críticas:

“Hay sectarismos que ni con los resultados en la cara se curan. ¡No aprenden!”, publicó.

También aseguró que en Guayas la población “no se guía por redes ni relatos”, sino que evalúa la gestión con base en obras y resultados concretos.

RELACIONADAS

Cabe recordar que con corte a las 22:30 del domingo, y el 82,33 % de las actas válidas escrutadas, el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostraba una victoria del No en las cuatro preguntas del Ejecutivo: bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos, reducción de asambleístas y la Asamblea Constituyente.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  2. Érika Vélez reaparece justo en el debut de Virginia Limongi

  3. Nueva ley abre la puerta a la operación de neobancos en Ecuador

  4. Falta de planificación en Guayaquil inquieta a puertas del máster plan 2050

  5. Neumonías y gripes repuntan en Quito al iniciarse la temporada fría

LO MÁS VISTO

  1. Resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador: ¿ganó el Sí o el No?

  2. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiales del CNE

  3. Simpatizantes de ADN abandonan la sede del movimiento en Quito

  4. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  5. Resultados CNE: así avanza el conteo oficial del Referéndum y Consulta Popular 2025

Te recomendamos