Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

La prefecta del Guayas reaccionó tras los resultados con fuertes mensajes sobre división y crisis en el país

Imagen de archivo de la prefecta durante un diálogo con EXPRESO.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, fue una de las primeras autoridades en pronunciarse tras el triunfo del No en las cuatro preguntas de la consulta popular realizada el domingo 16 de noviembre de 2025.

A través de su cuenta de X, Aguiñaga señaló que “la realidad no se maquilla: se siente en la mesa, en la calle y en el bolsillo”.

La realidad no se maquilla: se siente en la mesa, en la calle y en el bolsillo.



Ecuador necesita un respiro. Y desde Guayas lo decimos claro: o nos miramos de frente y reconstruimos este país, o seguimos al borde del despeñadero.

Bajo la tricolor cabemos todos.



Pero si… — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) November 17, 2025

Aguiñaga aseguró que Ecuador necesita “un respiro” y planteó un mensaje directo a la clase política:

“O nos miramos de frente y reconstruimos este país, o seguimos al borde del despeñadero”, escribió.

La prefecta añadió que “bajo la tricolor cabemos todos”, pero insistió en que la confrontación constante impide que el país avance.

Marcela Aguiñaga critica “odios y sectarismos” después de las elecciones

Sin mencionar nombres, Aguiñaga criticó a los sectores que, según ella, se benefician de mantener un clima de polarización.

“Si seguimos alimentando odios, etiquetas y enemigos imaginarios, este país no se levanta nunca”, afirmó.

Respuesta directa a usuarios en X

En una interacción con un usuario, Aguiñaga reforzó sus críticas:

“Hay sectarismos que ni con los resultados en la cara se curan. ¡No aprenden!”, publicó.

Hay sectarismos que ni con los resultados en la cara se curan. ¡No aprenden!



Lo clarísimo es que en Guayas la gente no se guía por redes ni por relatos, aquí todo se mide en obras.

Y en las urnas hablamos claro: rechazamos el cuento y también a quienes viven de dividir. — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) November 17, 2025

También aseguró que en Guayas la población “no se guía por redes ni relatos”, sino que evalúa la gestión con base en obras y resultados concretos.

Cabe recordar que con corte a las 22:30 del domingo, y el 82,33 % de las actas válidas escrutadas, el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostraba una victoria del No en las cuatro preguntas del Ejecutivo: bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos, reducción de asambleístas y la Asamblea Constituyente.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!