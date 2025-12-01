Asamblea investigará a seis legisladores del correísmo: ¿Quiénes son y por qué?

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista, dispuso la investigación contra los asambleístas

El exministro correísta Ricardo Patiño es uno de los investigados.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió este 1 de diciembre de 2025 iniciar un proceso de investigación contra seis legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana por una presunta extralimitación en sus funciones como parlamentarios.

Según informó la Asamblea Nacional, la investigación nace de un pedido de la gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Frances Fuenmayor, quien señaló una presunta extralimitación de los legisladores durante una visita a la casa de salud.

Los asambleístas correístas investigados por la Asamblea Nacional

Los asambleístas del correísmo investigados son:

Viviana Veloz

Ricardo Patiño

Franklin Samaniego

Luis Fernando Molina

Raúl Chávez

Ana Belén Yela

La asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, es otra de las investigadas. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Asambleístas correístas faltaron a la dignidad de personal hospitalario

Ellos, según el pedido de la gerente hospitalaria, son investigados "en defensa de las niñas, niños y adolescentes, así como de la dignidad del personal médico y administrativo" que estuvo presente el día de su visita en calidad de asambleístas.

La gerente Fuenmayor incluso exhortó al CAL establecer acciones administrativas que dieran lugar y disponer la adopción de medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra del Hospital Pediátrico Baca Ortiz y de su personal.

El CAL resolvió que sea la Comisión de Derecho a la Salud, de mayoría oficialista, la encargada de iniciar formalmente el proceso investigativo correspondiente y determine las posibles afectaciones u vulneraciones en las que pudieran haber incurrido los asambleístas involucrados.

