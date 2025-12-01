Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

RICARDO PATIÑO ASAMBLEA NACIONAL
El exministro correísta Ricardo Patiño es uno de los investigados.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Asamblea investigará a seis legisladores del correísmo: ¿Quiénes son y por qué?

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista, dispuso la investigación contra los asambleístas

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió este 1 de diciembre  de 2025 iniciar un proceso de investigación contra seis legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana por una presunta extralimitación en sus funciones como parlamentarios.

RELACIONADAS

Según informó la Asamblea Nacional, la investigación nace de un pedido de la gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Frances Fuenmayor, quien señaló una presunta extralimitación de los legisladores durante una visita a la casa de salud.

Los asambleístas correístas investigados por la Asamblea Nacional

Los asambleístas del correísmo investigados son:

  • Viviana Veloz
  • Ricardo Patiño
  • Franklin Samaniego
  • Luis Fernando Molina
  • Raúl Chávez
  • Ana Belén Yela
Viviana Veloz
La asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, es otra de las investigadas.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Asambleístas correístas faltaron a la dignidad de personal hospitalario

Ellos, según el pedido de la gerente hospitalaria, son investigados "en defensa de las niñas, niños y adolescentes, así como de la dignidad del personal médico y administrativo" que estuvo presente el día de su visita en calidad de asambleístas.

RELACIONADAS

La gerente Fuenmayor incluso exhortó al CAL establecer acciones administrativas que dieran lugar y disponer la adopción de medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra del Hospital Pediátrico Baca Ortiz y de su personal.

El CAL resolvió que sea la Comisión de Derecho a la Salud, de mayoría oficialista, la encargada de iniciar formalmente el proceso investigativo correspondiente y determine las posibles afectaciones u vulneraciones en las que pudieran haber incurrido los asambleístas involucrados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Las Últimas Noticias

  1. NBA: Los Thunder se vengan de los Blazers y los Lakers vuelan con Doncic y Reaves

  2. Guayaquil recupera vuelos directos a Nueva York: Latam reabre ruta

  3. Asamblea investigará a seis legisladores del correísmo: ¿Quiénes son y por qué?

  4. Tapia y Coello, números 1 del pádel mundial por tercer año consecutivo

  5. Entrenamiento con pesas: claves para mantenerte fuerte después de los 60 años

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. Vicepresidencia niega competencia para recibir denuncia sobre proveedores de salud

  4. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  5. Centro de Inteligencia de Ecuador duplica su presupuesto de gasto a $ 131 millones

Te recomendamos