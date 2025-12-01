MSP e IESS amplían emergencia para la compra de medicamentos: esta es la nueva fecha

En un comunicado conjuntos, las entidades aclararon que esta ampliación no permite nuevos procesos de contratación pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunciaron la ampliación de la emergencia declarada para la compra de medicamentos y dispositivos médicos.

La emergencia, según recordaron las entidades en un comunicado conjuntos, fue declarada a finales de septiembre de 2025 y estaba previsto que termine ahora en noviembre de 2025.

Sin embargo, como lo contó EXPRESO en notas pasadas, el director del IESS, Francisco Xavier Abad Guerra, suscribió días atrás la ampliación de la emergencia para culminar los procesos ya iniciados.

Mediante un comunicado en las redes sociales, los prestadores externos de salud en Ecuador, de segundo nivel, anunciaron que suspenderán la atención a pacientes derivados del IESS desde el 1 de diciembre de 2025.



La emergencia en salud ahora será hasta diciembre de 2025

De acuerdo con el pronunciamiento conjunto, la emergencia se ampliará 30 días. Es decir, los procesos de compra de medicinas y dispositivos médicos terminarán entre el 25 y el 29 de diciembre de 2025.

"Esta medida permite culminar los procesos ya iniciados, garantizar su adecuada ejecución y asegurar el abastecimiento oportuno en los establecimientos de salud del país", aclararon.

Durante este último mes de emergencia, el MSP y el IESS verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas, avanzarán en la ejecución contractual, entre otros procesos de finiquito.

