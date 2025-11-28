Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Jose julio neira aquiles alvarez
José Julio Neira se refirió sobre la insulina y el Municipio de Guayaquil.Archivo

José Julio Neira desafía al alcalde de Guayaquil: “Querían comprar con sobreprecio”

El cruce de declaraciones entre el alcalde Álvarez y el Sercop escala y revive el debate sobre el precio de la insulina

La tensión entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el director del Sercop, José Julio Neira, volvió a escalar tras una serie de mensajes publicados en X por ambos funcionarios

Neira afirmó en su cuenta que "se les acabó el relato de la compra de insulina por sobreprecio", acompañando el mensaje con una imagen del lugar donde el Municipio convocó a un pronunciamiento oficial respecto a la suspensión de 41 procesos contractuales en Guayaquil.

RELACIONADAS

También publicó otra acusación: “Quería comprar insulina con sobreprecio”. 

Aquiles Álvarez responde a José Julio Neira

Ante esto, el alcalde respondió de forma directa en X. “Pongamos las cosas en su sitio porque aquí ya hay demasiado cuento. El propio estudio de mercado determina clarito que el precio real de importación de insulina es de $5,28 por unidad”, escribió. 

Añadió que ese valor es “dos dólares más barato que lo que el Gobierno ha estado comprando: $7,12, $7,23 y $7,49”.“ Y continuó: ¿De qué carajos hablan cuando dicen que Guayaquil quería comprar a $12?”.

El alcalde aseguró que desde el Gobierno “están craneando narrativas porque se las tumbamos con pruebas”, e insistió en que el Municipio ha actuado para cubrir falencias nacionales en salud.

“Donde hay desidia del Gobierno, está el Municipio de Guayaquil; donde hay abandono, está el Municipio de Guayaquil; donde hay indiferencia, está el Municipio de Guayaquil. Guayaquil resuelve lo que ellos no”, concluyó.

El conflicto evidencia una disputa creciente entre el Municipio de Guayaquil y el Sercop. Y es que el cruce entre el alcalde Álvarez y José Julio Neira, escaló este 27 de noviembre a través de sus cuentas en X. El intercambio se dio luego de que Neira cuestionara los argumentos del Municipio respecto a los procesos suspendidos por el Sercop.

Alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez sobre el Gobierno: “Exhortarlos no hace efecto, exorcizarlos sería”

Leer más

En su publicación inicial, Neira afirmó que “lo suspendido equivale al 2,66% ($9,7 millones) de los procedimientos publicados ($916,2 millones)”, añadiendo que el Sercop espera los descargos “para subsanar todas las observaciones”. El funcionario remató su mensaje con una frase que generó molestia en el alcalde: “Ese relato falso que te vendieron para que rebuznes fue bobelina barata”.

La respuesta de Álvarez no tardó. El alcalde escribió en X que “al país le ha quedado claro que odias al Ecuador”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asamblea Nacional sesionó en Imbabura, pese al rechazo de comunidades indígenas

  2. José Julio Neira desafía al alcalde de Guayaquil: “Querían comprar con sobreprecio”

  3. Noboa habló de impulsar enmiendas constitucionales: Este es el complejo escenario

  4. La deuda pública de Ecuador consume el 41% del presupuesto: opciones para el Gobierno

  5. Correísmo exige datos al IESS ante suspensión de atención en prestadores externos

LO MÁS VISTO

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  4. MSP duplica contrato de citas médicas pese a CNT Salud+ con HealthBird

  5. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

Te recomendamos