Aquiles Álvarez sobre el Gobierno: “Exhortarlos no hace efecto, exorcizarlos sería”

El alcalde de Guayaquil lanzó una frase polémica durante el debate del Presupuesto 2026

Fotografía del 17 de octubre de 2025 del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El Concejo Cantonal de Guayaquil sesionó este jueves 27 de noviembre en el primer debate del Presupuesto Municipal 2026, pero la jornada estuvo marcada por críticas al Gobierno Central, especialmente por los pagos de bonos que, según el Municipio, han retrasado la ejecución de obras.

Durante la sesión, el concejal Raúl Escala tomó la palabra y pidió al Ejecutivo actuar con equidad. “Exhortar al Gobierno de que por favor, por cuestiones de equidad, les pague a los municipios en efectivo”, dijo el edil al referirse a los desembolsos que se realizan mediante bonos estatales.

El alcalde Aquiles Álvarez respondió con ironía, dejando una frase que rápidamente llamó la atención dentro y fuera del Cabildo. “Creo que exhortarlos no hace efecto, capaz exorcizarlos sería importante, pero como Municipio avanzamos y seguimos”, dijo el funcionario, en referencia directa al Gobierno.

Municipio de Guayaquil: Pagos “en papeles” y retrasos en la ejecución

El director financiero municipal, Jorge Dillon, también estuvo en la sesión y explicó que durante la actual administración el Municipio ha recibido aproximadamente $300 millones "en papeles", lo que, afirmó, ralentiza el cumplimiento de compromisos con contratistas y retrasa la ejecución de obra pública.

Según Dillon, este sistema de pago obliga al Cabildo a realizar procesos adicionales para convertir los bonos en liquidez, lo que incrementa, acotó, los tiempos administrativos y limita la movilidad financiera.

Álvarez recordó que, al inicio de su gestión, el Municipio enfrentaba un escenario complicado en torno al tema financiero. “Administrativamente, a nivel financiero, fue un desastre la última administración municipal. Hemos recuperado el orden en lo financiero, como históricamente lo ha llevado bien el Municipio de Guayaquil”, enfatizó.

Aquiles Álvarez al Gobierno: “capaz exorcizarlos sería importante”. Cortesía

El presupuesto 2026 establece nuevas prioridades en inversión, gasto social y planificación urbana, en cumplimiento del COOTAD, informó el Cabildo.

