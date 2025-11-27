Aquiles Álvarez desata polémica con duros insultos contra José Julio Neira en X

El alcalde de Guayaquil y el director del Sercop intercambiaron duras acusaciones en X por los procesos municipales

El cruce entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el secretario de Integridad Pública y director del Sercop, José Julio Neira, escaló este 27 de noviembre a través de sus cuentas en X. El intercambio se dio luego de que Neira cuestionara los argumentos del Municipio respecto a los procesos suspendidos por el Sercop.

En su publicación inicial, Neira afirmó que “lo suspendido equivale al 2,66% ($9,7 millones) de los procedimientos publicados ($916,2 millones)”, añadiendo que el Sercop espera los descargos “para subsanar todas las observaciones”. El funcionario remató su mensaje con una frase que generó molestia en el alcalde: “Ese relato falso que te vendieron para que rebuznes fue bobelina barata”.

La respuesta de Álvarez no tardó. El alcalde escribió en X que “al país le ha quedado claro que odias al Ecuador y que te encanta el arroz con chancho”.

En su publicación, Álvarez insistió en que el Municipio ha cumplido con los requerimientos técnicos y cuestionó el comportamiento de Neira: “Qué pena tener funcionarios mentirosos, llenos de odio, malcriados, puercos, vagos. Hemos contestado todo técnicamente, odiador”, afirmó el alcalde guayaquileño.

El intercambio intensificó la confrontación entre el Gobierno Central y el Municipio de Guayaquil, una tensión que ya había escalado en semanas anteriores por temas administrativos, presupuestarios y de competencias.

El Sercop asegura que existen observaciones técnicas pendientes, mientras que el Municipio sostiene que envió la documentación necesaria.

En el comunicado del Sercop, la entidad precisó que son 47 procedimientos suspendidos. "Son procesos temporalmente suspendidos por requerimientos de subsanación, revisiones técnicas/jurídicas o por falta de participación de proveedores", señaló en el documento.

